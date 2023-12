Trà Vinh xử phạt hai đối tượng xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức

TPO - Ngày 24/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng về hành vi cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Hai đối tượng bị xử phạt gồm Thạch Tha (56 tuổi, trú ấp Trà Tro A, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) và Kim Vũ Linh (33 tuổi, trú ấp Sóc Tro Trên, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến nay, Thạch Tha đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân, thường xuyên tham gia thảo luận trực tuyến trên trang mạng xã hội của các tổ chức phản động với nội dung xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam Bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày 24/11, Thạch Tha dùng tài khoản facebook cá nhân, chia sẻ video clip thời lượng 7 phút 29 giây của một trang mạng xã hội có nội dung vu cáo chính quyền, lực lượng chức năng. Ngày 21/12, quá trình làm việc tại cơ quan công an, Thạch Tha đã thừa nhận nội dung trong video clip là không đúng sự thật. Còn Kim Vũ Linh, ngày 27/8/2023 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook Nhatliinh Kimvulinh, đăng phát trực tiếp video clip thời lượng 7 phút 47 giây nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Quá trình làm việc với cơ quan công an vào ngày 19/12, Linh đã thừa nhận nội dung phát trực tiếp trong video clip là sai sự thật và đồng ý tháo gỡ video clip. Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Trà Vinh xử phạt Kim Vũ Linh 7,5 triệu đồng, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh xử phạt Thạch Tha 7,5 triệu đồng. Cảnh Kỳ