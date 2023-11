Hơn 300 cuộc gọi đến đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

TPO - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, qua 2 tháng công khai số điện thoại đường dây nóng (084.345.8484) của Giám đốc Công an tỉnh, đã có hàng trăm cuộc gọi đến phản ánh thông tin.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, trong hơn 300 cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh, có trên 140 tin báo, tố giác về tội phạm, chủ yếu liên quan đến các hành vi xâm phạm sở hữu, xâm phạm về an toàn công cộng, trật tự công cộng, về trật tự quản lý kinh tế. Số còn lại là thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình an ninh trật tự (ANTT), quy định hành chính, về lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an trong tiếp nhận, xử lý vụ việc có liên quan...

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xử lý gần 70 tin báo, tố giác tội phạm và phản ánh, kiến nghị của người dân. Cụ thể, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương có liên quan điều tra, làm rõ, khởi tố 6 vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 vụ đánh bạc; xử lý vi phạm hành chính 7 vụ trong lĩnh vực giao thông, môi trường, kinh doanh không giấy phép, trộm cắp tài sản…

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo xác minh và trả lời hơn 50 phản ánh của người dân liên quan thủ tục hành chính, quy trình công tác và lễ tiết, tác phong của cán bộ chiến sĩ công an.

Qua sơ kết 2 tháng thực hiện mô hình tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng, Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã biểu dương công an các đơn vị, địa phương có nhiều nỗ lực trong tiếp nhận, phối hợp, thẩm tra, xác minh làm rõ, xử lý nhiều vụ việc theo phản ánh của nhân dân.

Đồng thời, ông Ánh cũng nghiêm khắc phê bình và có hình thức xử lý phù hợp đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc về ANTT để nhân dân bức xúc. Với những vụ việc liên quan đến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ công an, Đại tá Trần Xuân Ánh đã chỉ đạo xác minh và xử lý theo đúng quy định của ngành.