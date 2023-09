Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh công khai số điện thoại: 'Người dân gọi cho tôi bất kể ngày đêm'

TPO - Sau 3 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, ông nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn, bất kể ngày đêm. Những vấn đề người dân phản ánh đều được ông chỉ đạo các đơn vị giải quyết, xử lý theo quy định.

Chiều 11/9, phóng viên Tiền Phong gọi vào số điện thoại đường dây nóng vừa công bố của Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh (084.345.8484). Sau hai hồi chuông reo, đại tá Ánh bắt máy.

Theo đại tá Ánh, dù chưa có thống kê chính thức, nhưng 3 ngày qua, mỗi ngày ông nhận khá nhiều cuộc gọi, tin nhắn của người dân trong tỉnh liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng.

“Đa số người dân gọi đến phản ánh về tình hình an ninh trật tự, gọi đến để góp ý, tố cáo… bất kể ngày đêm", đại tá Ánh nói.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại đường dây nóng của ông tiếp nhận 24/24h, nên có cuộc gọi đến là ông nghe máy.

"Tuy nhiên, có những lúc tôi bận công tác hoặc không kịp nghe máy thì sẽ có một bộ phận khác nhận phản ánh của người dân. Đảm bảo lúc nào cũng có người nhận được phản ánh của người dân qua đường dây nóng”, đại tá Ánh nói và cho biết thêm, những vấn đề người dân phản ánh đều được ông chỉ đạo các đơn vị giải quyết, xử lý theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, mục đích khi công bố đường dây nóng là để tổ chức, cá nhân có thể phản ánh những vấn đề quan tâm và tạo kênh thông tin để ông trực tiếp nhận, giải quyết những vấn đề an ninh, trật tự, hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn.