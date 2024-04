Công an tỉnh Trà Vinh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TPO - Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ cấp phó trưởng phòng, phó trưởng công an huyện và tương đương.

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Trà Vinh công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm lại đối với Thượng tá Nguyễn Ngọc Huấn - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Thượng tá Phạm Thị Thanh Tiền - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh. Bổ nhiệm Trung tá Thạch Phải - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tiểu Cần, giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Tiểu Cần. Bổ nhiệm Trung tá Dương Minh Phúc - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Châu Thành, giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Châu Thành. Điều động, bổ nhiệm Trung tá Phạm Hoàng Việt - Trưởng Công an thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh. Thiếu tướng Kiên Rịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, các cán bộ được bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm mới đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ, cơ sở và có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Thiếu tướng Kiên Rịnh đề nghị, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần khẩn trương bàn giao công việc, nhận ngay nhiệm vụ mới; tiếp tục phát huy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đến cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cảnh Kỳ