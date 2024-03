Phá hàng chục vụ án hình sự từ thông tin đến đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

TPO - Công an tỉnh Trà Vinh vừa sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện mô hình “tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân qua số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh”. Kết quả cho thấy, từ thông tin do người dân cung cấp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh, điều tra khám phá hàng chục vụ án hình sự.