Phá nhiều vụ án từ thông tin đường dây nóng của Giám đốc Công an TT-Huế

TPO - Nhiều nguồn tin tố giác tội phạm đã được phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng mà Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế vừa công bố, từ đó giúp lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc quan trọng và thực hiện phá án thành công.

Chiều 17/2, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, sau khoảng 1 tháng công bố số đường dây nóng, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã nhận được rất nhiều thông tin có giá trị liên quan công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trong đó, đáng chú ý là 57 thông tin liên quan vụ việc hình sự; 13 tin về bảo đảm giao thông trật tự; 10 tin liên quan ma tuý; 6 tin liên quan môi trường… Nhiều thông tin đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và nhân dân trong việc chung tay, góp sức, đồng hành cùng lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn.

Quá trình tiếp nhận thông tin của người dân, Giám đốc Công an TT-Huế nhanh chóng chỉ đạo tổ giúp việc “đường dây nóng” trực 24/24 tham mưu, phối hợp công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời.

Điển hình là trường hợp tiếp nhận tin thông qua đường dây nóng của người dân phản ảnh về các đối tượng nghi vấn tụ tập đánh bạc. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện A Lưới xác lập chuyên án, phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Bá Mẫn (SN 1976, trú tại thị trấn A Lưới) cầm đầu, cùng 10 đối tượng có hành vi đánh bạc, tạm giữ 50 triệu đồng.

Cũng qua đường dây nóng, Giám đốc Công an TT-Huế nhận tin báo của một người dân trú tại phường Hương Văn (thị xã Hương Trà) phản ánh do sơ hở bị kẻ gian cạy cốp xe lấy mất số tiền lớn. Từ thông tin này, Công an Hương Trà khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ kẻ gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Đường dây nóng này còn tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ người dân gặp nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Cụ thể như trường hợp anh Nguyễn Định Chính do sơ suất trong lúc xuống xe khách để ăn trưa tại Hà Tĩnh bị lỡ chuyến, trong khi hành lý và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng còn ở trên xe khách. Lực lượng CSGT Công an TT-Huế thời điểm làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 đã lập tức phối hợp Công an Quảng Trị hỗ trợ, hướng dẫn liên lạc với nhà xe để lấy lại hành lý cho anh Chính.

Trước đó, vào ngày 16/1, tại hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2024, Công an tỉnh TT-Huế đã công bố đường dây nóng 091.969.75.75 của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh, để để lắng nghe ý kiến góp ý càng nhiều càng tốt từ người dân theo phương châm "trọng dân, gần dân".

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, việc công bố đường dây nóng của Công an tỉnh đã được thực hiện lâu nay và nhiều vụ việc vi phạm đã được xử lý từ nguồn tin này. Tuy nhiên, nhằm phục vụ người dân được nhiều hơn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thiết lập thêm đường dây nóng với sự tiếp nhận các ý kiến trực tiếp từ Giám đốc Nguyễn Thanh Tuấn.

Ông Tuấn cho biết, thời gian đầu vừa công bố số điện thoại cá nhân, trung bình mỗi ngày đường dây này nhận được khoảng 30-40 cuộc gọi, tin nhắn. Trong đó, tin báo về tình hình an ninh trật tự khoảng 12 số điện thoại, còn lại chủ yếu là tin nhắn gửi lời chào, thăm hỏi của bà con nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ thêm, số điện thoại này còn kết nối với lãnh đạo phòng tham mưu. Trường hợp bản thân ông bận, không thể nghe máy, thông tin phản ánh sẽ được chuyển đến lãnh đạo phòng tham mưu để xử lý ngay nếu cấp thiết. Mọi phản ánh sau đó đều được báo cáo lại cho Giám đốc Công an tỉnh.