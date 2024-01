Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nói về việc công bố số điện thoại cá nhân

TPO - Theo Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế Nguyễn Thanh Tuấn, việc công bố số điện thoại cá nhân là để lắng nghe ý kiến góp ý càng nhiều càng tốt từ người dân theo phương châm "trọng dân, gần dân".

Tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tin báo chí đóng trên địa bàn Huế nhân dịp mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, đã nói về việc công bố số điện thoại cá nhân phục vụ tiếp nhận trực tiếp các tin báo, ý kiến phản ánh, góp ý từ người dân.

Theo Đại tá Tuấn, việc công bố đường dây nóng của Công an tỉnh đã được thực hiện lâu nay và nhiều vụ việc vi phạm đã được xử lý từ nguồn tin này. Tuy nhiên, với phương châm trọng dân, gần dân, về với dân để phục vụ người dân được nhiều hơn, Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã quyết định thiết lập thêm đường dây nóng với sự tiếp nhận các ý kiến trực tiếp từ Giám đốc Nguyễn Thanh Tuấn.

Ông cho biết, thời gian đầu vừa công bố số điện thoại cá nhân, trung bình mỗi ngày đường dây này nhận được khoảng 30-40 cuộc gọi, tin nhắn. Trong đó, tin báo về tình hình an ninh trật tự khoảng 12 số điện thoại, còn lại chủ yếu là tin nhắn gửi lời chào, thăm hỏi của bà con nhân dân.

Đại tá Thanh Tuấn chia sẻ thêm, số điện thoại này còn kết nối với lãnh đạo phòng tham mưu. Trường hợp bản thân ông bận, không thể nghe máy, thông tin phản ánh sẽ được chuyển đến lãnh đạo phòng tham mưu để xử lý ngay nếu cấp thiết. Tất nhiên, mọi phản ánh sau đó đều được báo cáo lại cho Giám đốc Công an tỉnh.

"Hai vấn đề chủ yếu mà số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận là an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an. Quan điểm của tôi là lắng nghe ý kiến góp ý từ người dân càng nhiều càng tốt. Một thực tế, anh em công an rất nhiều việc nên nhiều khi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chính từ những ý kiến góp ý, chia sẻ của người dân, anh em lực lượng sẽ làm tốt hơn, hoàn thiện hơn và từ đó có thể phục vụ người dân tốt hơn", Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế bày tỏ.

Trước đó, tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024 diễn ra ngày 16/1, Công an tỉnh TT-Huế đã công bố đường dây nóng với số điện thoại 091.969.75.75 của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, về tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an toàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt nhân dịp năm mới, nhiều nhà báo, phóng viên đã chia sẻ sự mất mát với lực lượng Công an tỉnh TT-Huế về sự hy sinh dũng cảm của Trung tá Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP. Huế) khi làm nhiệm vụ vào tối 12/1. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, đó là một mất mát rất to lớn không chỉ với thân nhân Trung tá Hùng mà còn với lực lượng Công an tỉnh. Đại tá Tuấn còn thông tin, ngoài những sự hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất đã được Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh chia sẻ với thân nhân Trung tá Trần Duy Hùng vừa qua, Công an TP. Huế hiện xây dựng kế hoạch nhằm hỗ trợ kinh phí nuôi con của Trung tá Hùng đến hết năm 18 tuổi.