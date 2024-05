Nắng nóng ảnh hưởng du lịch Hà Nội dịp nghỉ lễ

TPO - Do thời tiết nắng nóng nên kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách du lịch nội địa đến Hà Nội không tăng cao như mọi năm.

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4-1/5), Thủ đô Hà Nội ước đón gần 740.000 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó gần 88.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước và 650.000 lượt khách du lịch nội địa, tương đương so với cùng kỳ 2023.

Do kỳ nghỉ lễ năm nay thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng đến lượng khách tại các khu điểm du lịch trên địa bàn. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ 5 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch tăng cao. Các khu nghỉ dưỡng ngoại thành và các khu căn hộ cao cấp, khối khách sạn 3-5 sao công suất sử dụng phòng khá cao. Ước tính kỳ nghỉ lễ công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 60,4%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với các trung tâm thương mại dịch vụ mua sắm và ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ lượng khách và doanh thu đều tăng cao, ước đạt khoảng 62%; tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là dịch vụ ăn uống.

Theo số liệu thống kê của các điểm đến du lịch ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, lượng khách du lịch đến một số khu, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng có sự tăng nhẹ và giảm nhẹ tại các điểm đến di tích, di sản.

Vườn thú Hà Nội đón 39.188 lượt khách; Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 20.697; công viên Thiên đường Bảo Sơn đón 20.200 lượt khách; khu du lịch Ao Vua đón 18.000 lượt khách; khu vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội đón 7.700 lượt khách; điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm đón hơn 6.000 lượt khách; Vườn Quốc gia Ba Vì đón 10.241 lượt khách; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 13.054 lượt khách; Bảo tàng Dân tộc học đón 5.000 lượt khách...