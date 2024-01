Công bố số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế

TPO - Nhằm tiếp nhận thông tin phục vụ nhân dân tốt hơn, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế vừa công bố số điện thoại đường dây nóng.

Tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024, Công an tỉnh TT-Huế đã công bố số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn sẽ sử dụng dây nóng với số điện thoại 091.969.75.75 để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, về tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an toàn tỉnh, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Được biết, trong năm 2023, Công an tỉnh TT-Huế đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn.

Lực lượng công an trên địa bàn đã điều tra, kết luận 561 vụ phạm tội về trật tự xã hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt gần 97%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tạo quan tâm của dư luận xã hội đều được điều tra, khám phá nhanh.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm so với năm trước. Cụ thể, giảm 130 vụ, gần 15%; không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.