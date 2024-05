Giả danh Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản người đi đường

TPO - Mặc áo có in logo Công an nhân dân và mang theo còng số 8, Minh giả danh Cảnh sát hình sự chặn người đi xe máy không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khoa Minh (19 tuổi, ngụ quận 8) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài ra, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh thêm một số nội dung để xử lý T.V.K. (17 tuổi, ngụ quận 5) theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 4/5, Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của Công an TP Thủ Đức đang làm nhiệm vụ và phát hiện đám đông tụ tập tại giao lộ đường số 7 - đường số 8 (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức) nên tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác nhận thấy Minh và K. có dấu hiệu nghi vấn nên đưa cả hai cùng một số người có liên quan về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận đã rủ K. đến Khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức) và đóng giả làm Cảnh sát hình sự để chặn các xe không có gương chiếu hậu, người điều khiển không đội nón bảo hiểm. Minh mặc áo khoác có in logo Công an nhân dân và mang theo còng số 8 nhằm mục đích để người dân lầm tưởng là cán bộ công an.

Trước khi bị Tổ tuần tra của Công an TP Thủ Đức phát hiện, Minh và K. đã thực hiện việc giả danh Cảnh sát hình sự chặn bắt 3 xe.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Công an TP Thủ Đức cho biết, các tổ tuần tra kiểm soát đã phát huy vai trò trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đường phố, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản trên đường và tình trạng các băng, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ và vận chuyển hàng cấm… góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trong 4 tháng đầu năm 2024, các tổ tuần tra kiểm soát của Công an TP Thủ Đức đã tuần tra, kiểm tra hơn 3.500 trường hợp với gần 5.000 người và hơn 2.100 phương tiện. Qua đó, lực lượng công an phát hiện hơn 170 trường hợp với hơn 260 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đã khởi tố 16 vụ/18 bị can; đưa 78 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; thông báo chuyển về địa phương khác quản lý 40 đối tượng… Qua đó, lực lượng công an phát hiện hơn 170 trường hợp với hơn 260 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đã khởi tố 16 vụ/18 bị can; đưa 78 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; thông báo chuyển về địa phương khác quản lý 40 đối tượng… Phát hiện 3 vụ/4 đối tượng trộm cắp tài sản; đã khởi tố 2 vụ/3 bị can; tiếp tục xác minh làm rõ 1 vụ/1 đối tượng; phát hiện và khởi 1 vụ/1 đối tượng cướp giật tài sản; phát hiện 3 vụ/3 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…