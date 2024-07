Khởi tố thêm tội đối với sư giả tại Tịnh thất Bồng lai

TPO - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai", cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 9/7, tại Trại tạm giam B34, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 2/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng lai”, sau đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại, về những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An có đủ chứng cứ xác định đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.