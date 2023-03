Công an tiếp tục đến Tịnh thất Bồng Lai

TPO - Sáng 14/3, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng các đơn vị chức năng đã đến làm việc tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo ghi nhận của PV, Công an tỉnh Long An đang tiếp tục làm việc những người liên quan tại Tịnh thất Bồng Lai (Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Việc này diễn ra trong bối cảnh những người tại Tịnh thất Bồng Lai còn bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi khác. Tuy nhiên, nội dung của buổi làm việc chưa được cơ quan công an công bố.

Buổi làm việc giữa công an và Tịnh thất Bồng Lai bắt đầu từ đầu giờ sáng. Lực lượng chức năng đi trên 2 xe biển số xanh gồm một chiếc 16 chỗ và xe bán tải. Đến trưa cùng ngày một số người trong Tịnh thất Bồng Lai được đưa lên chiếc xe 16 chỗ rời khỏi Tịnh thất và đưa trở lại vào đầu giờ chiều.

Tịnh thất Bồng Lai là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân, ngụ Quận 6, TPHCM chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này “biến gia thành tự”.

Trước đó, Cơ quan điều tra nhận được tin báo tội phạm về việc những người tại Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi, nhận tiền từ thiện và loạn luân. Cảnh sát từng bắt quả tang hành vi nhận tiền của bà Cúc và khám xét nhà nơi ở.

Công an tỉnh Long An cho rằng, thời gian qua những người tại cơ sở thờ tự này đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 14/3, Công an tỉnh Long An đã có giấy triệu tập luật sư Đ.K.L và Đ.Đ.M (cả 2 luật sư này đều thuộc Đoàn Luật sư TPHCM) để xác minh làm rõ tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Nội dung tin báo về việc một số cá nhân có liên quan đến hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Đây cũng là 2 trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.