Một luật sư vụ án Tịnh thất Bồng Lai có 'dấu hiệu phạm tội': Liên đoàn Luật sư nêu ý kiến

TP - Ngày 7/3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản (số 66/LĐLSVN) gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, về việc xem xét đường lối xử lý liên quan đến hoạt động hành nghề và ứng xử của một số luật sư trong vụ án "Tịnh thất Bồng Lai".

Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được Đơn kêu cứu khẩn cấp của luật sư Đào Kim Lân (thành viên Đoàn Luật sư TPHCM) đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam hỗ trợ liên quan đến quá trình hành nghề luật sư. Theo đơn, luật sư Đào Kim Lân nêu ông là 1 trong 5 luật sư bào chữa cho các bị can, bị cáo trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai/Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ (địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), trong đó có bà Lê Thu Vân (SN 1957) hiện là bị can tại ngoại được tách ra từ vụ án nêu trên. Luật sư Đào Kim Lân và một số luật sư khác có sử dụng kênh truyền thông “Nhật ký Luật sư”, trên nền tảng Youtube để ghi chép hoặc phát trực tiếp các hoạt động, hành trình, ý kiến, văn bản liên quan trong một số vụ án mà các luật sư tham gia, trong đó có vụ án nói trên. Trước đó, ngày 3/2, Công an tỉnh Long An có thông báo với nội dung: “Ông Đào Kim Lân đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip, với những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu phạm tội theo Điều 331 Bộ luật Hình sự”. Đại diện Ủy ban Giám sát, hỗ trợ Luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã làm việc với luật sư Đào Kim Lân cùng một số luật sư tham gia bào chữa trong vụ án nói trên, nhằm thu thập thêm thông tin và trao đổi các vấn đề liên quan đến quá trình tham gia tố tụng, ứng xử nghề nghiệp luật sư. Luật sư Đào Kim Lân và một số luật sư đã nhận thức được vấn đề, nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết sẽ thực hiện theo đề nghị của Ủy ban Giám sát, hỗ trợ Luật sư Việt Nam. Đến nay, kênh Youtube và các bài viết, thông tin nói trên đã được nhóm các luật sư gỡ bỏ. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, sẵn sàng phối hợp và cử đại diện làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An trong trường hợp cần thiết (hoặc khi có yêu cầu) nhằm góp phần xác minh, làm rõ vụ việc nêu trên. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị các cơ quan xem xét và có đường lối giải quyết vụ việc một cách thận trọng, khách quan theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật. Như Tiền Phong đã đưa tin, trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” có 5 người bào chữa cho nhóm bị cáo gồm các luật sư:Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh và Đào Kim Lân. Tháng 11/2022, TAND tỉnh Long An đã xử phúc thẩm vụ án này. Tân Châu - Trọng Thịnh