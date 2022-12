Mới nhất vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’: Một luật sư bị đình chỉ tư cách thành viên

TPO - Hôm nay (7/12), Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật luật sư Trần Quốc Dũ. Ông Trần Quốc Dũ bị kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư TPHCM 24 tháng.

Theo quyết định của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM, luật sư Trần Quốc Dũ bị kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ do có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng một vụ án hình sự.

Cụ thể, ông Dũ ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với ông Lê Thanh Nhị Nguyên là bị hại trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại ‘Tịnh thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Nhưng sau đó, ông Trần Quốc Dũ lại tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với bà Châu Vinh Hóa (bị cáo trong cùng vụ án).

Hành vi của ông Dũ vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 9 của Luật Luật sư; quy tắc 15.1, quy tắc 15.3.3 của Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019.

Quyết định kỷ luật cũng cho biết, luật sư Trần Quốc Dũ có hai tình tiết giảm nhẹ, quy định tại điểm C, điểm d, Khoản 2 Điều 23 Quy chế 203. Luật sư Dũ có quyền khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật của Đoàn luật sư TPHCM.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vụ án nêu trên là vụ việc xảy ra tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’ năm 2019. Cha, mẹ của Diễm My cùng 16 người đến ‘Tịnh thất Bồng Lai’ để tìm Diễm My và xảy ra xô xát, giằng co với những người tại đây.

Bà Châu Vinh Hóa bị cáo buộc đã cầm gạch men ném trúng mặt Lê Thanh Nhị Nguyên, gây thương tích 13%. TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tuyên phạt bà Hóa 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm tuyên cho hưởng án treo.