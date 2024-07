Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần đến mang thai

TPO - Lợi dụng không có người lớn ở nhà, Lê Văn Hoàng đã đe doạ rồi thực hiện quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi dẫn đến nạn nhân mang thai.

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (30 tuổi, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 17/2, Lê Văn Hoàng khi nhậu xong đã đến nhà em L.T.T.P. (13 tuổi) chơi. Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, Hoàng đưa P. vào phòng ngủ của gia đình, dù bị P. kháng cự nhưng Hoàng đã đe doạ rồi thực hiện hành vi giao cấu với em.

Ngày 10/7, người nhà thấy bụng của P. to lên bất thường, nên đưa đi siêu âm thì phát hiện P. đã có thai 22 tuần tuổi.

Sau khi biết sự việc, mẹ của P. đến cơ quan Công an trình báo sự việc con mình bị Hoàng xâm hại tình dục.

Tại cơ quan Công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai đã thực hiện hành vi trên với P. nhiều lần trước đó.