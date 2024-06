Bắt nghi phạm lẻn vào nhà hiếp dâm bé gái 10 tuổi đang ngủ

TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã công bố hình ảnh, đồng thời phát thông báo truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm khi đang nằm ngủ trong nhà.

Ngày 18/6, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã ra quyết định truy tìm Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).

Bình là nghi phạm liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm, xảy ra trên địa bàn. Theo cơ quan điều tra, Bình từng có 8 tiền án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện đối tượng báo ngay cho Công an địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, sáng 14/6, khi cha mẹ đi làm, bé Đ.N.V. (10 tuổi, ngụ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) nằm ngủ cùng em trong nhà.

Sau khi cha mẹ đi làm về phát hiện con có biểu hiện bất thường nên hỏi thì bé cho biết vừa bị một người đàn ông hiếp dâm khi đang nằm ngủ.

Khi người đàn ông thực hiện hành vi đồi bại xong đã lấy đi chiếc điện thoại và một xe máy rồi tẩu thoát. Người thân bé gái sau đó đã trình báo đến cơ quan công an.