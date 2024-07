Bản tin Hình sự: Hơn 4.000 người ký tên xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Trịnh Văn Quyết và các bị cáo

TPO - TIN NÓNG ngày 17/7: Nữ nhân viên công ty tài chính lừa đảo khách hàng gần 10 tỷ đồng; Bắt 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Chủ tịch xã nói gì khi bị lừa đảo 4,6 tỉ đồng?...

Chiều 17/7, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát Quân sự Trung ương ghi nhận bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) được đại diện Công ty Việt Á nộp thêm 200 triệu khắc phục hậu quả. Viện kiểm sát cũng ghi nhận Việt đóng góp tích cực, giúp đẩy lùi dịch bệnh trên cả nước. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn, ăn năn, hối lỗi, nên đề nghị HĐXX Tòa án Quân sự Trung ương giảm hình phạt cho Việt từ 25 năm xuống 22 năm tù. Tổng hợp với mức án 29 năm tù do TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên, Việt chấp nhận hình phạt 30 năm.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Kiều (46 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình công tác tại Công ty tài chính P., Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập. Để có tiền thực hiện công việc nêu trên Kiều đã tiến hành vay mượn tiền của người thân và bạn bè, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra xác định Kiều dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng của các nạn nhân.

UBND huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã có báo cáo thẩm tra nội dung mà báo chí phản ánh về việc ông N.H.L - Chủ tịch UBND xã Diên Bình bị lừa đảo hơn 4,6 tỉ đồng. Theo báo cáo, ông L đã tự tìm hiểu và được giới thiệu Trung tâm thương mại GUM (tại nước Nga) có những sản phẩm điện tử chưa ai phân phối. Lợi nhuận cao nên gia đình ông L đã bàn bạc và thống nhất cùng nhau góp vốn để nhập hàng. Tổng số tiền gia đình ông L đóng góp khoảng 4,6 tỉ đồng.

Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đã bàn giao Lâm Văn Tình (29 tuổi, quê Bạc Liêu), bị truy nã về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", cho Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) xử lý theo thẩm quyền. Theo hồ sơ vụ án, trước đó Tình chạy xe máy trên tỉnh lộ 835B, hướng từ ngã ba Gò Đen đi ngã tư Phước Lý. Khi đến đoạn đường thuộc xã Phước Lý, do thiếu quan sát, Tình đã va chạm với xe máy của bà L.T.M.T. (49 tuổi, quê Bạc Liêu) khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Thời điểm xảy ra tai nạn, khi kiểm tra, Tình có nồng độ cồn 0,933mg/lít khí thở.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can trong đó có nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Hồng liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Cụ thể, Cơ quan CSĐT đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 17/7, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan chức năng xác định tài xế xe "hổ vồ" là Đoàn Văn Lương (SN 1986, trú tại Cao Bằng) gây tai nạn làm 4 mẹ con tử vong, xảy ra ở xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội), dương tính với ma túy. Ngoài ra, xe "hổ vồ" này còn vi phạm lỗi chở quá tải tới 74%. Trước đó, trưa ngày 16/7, Lương điều khiển xe "hổ vồ" đến ngã tư không giảm tốc độ đâm vào xe tải phía trước. Vụ việc khiến xe tải chèn ép xe máy chở theo 4 người vào thành cầu bắc qua mương nước.

Công an quận Đống Đa bắt quả tang Phạm Đức Lộc (SN 1994, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại khu vực ngã ba Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu. Tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ tang vật là 1 túi nilon đựng tinh thể màu trắng có khối lượng 1,853 gam là ma túy Ketamine, 1 túi nilon đựng 2 viên nén màu xám. Khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm số lượng lớn ma túy các loại và 1 khẩu súng ngắn quân dụng K54 và 4 viên đạn.

Bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC) đã bàn giao 88 đơn xin giảm nhẹ cho các luật sư, các luật sư cũng đã gửi đơn này cùng với văn bản trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Quyết tới tòa. Đặc biệt, hiện có tới 376 văn bản (với tổng cộng 4.280 người ký tên) đề nghị giảm án, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Quyết và các bị cáo của nhiều tổ chức, cá nhân (là khách hàng, đối tác, người dân cư trú trên địa bàn các dự án do ông Quyết chỉ đạo triển khai, các cán bộ nhân viên, cựu cán bộ nhân viên,…).