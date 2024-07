Bản tin Hình sự: Bé gái bị xâm hại khi sang nhà hàng xóm chơi

TPO - TIN NÓNG ngày 18/7: Gần 100 cảnh sát bao vây, khám xét đường dây cá độ bóng đá qua mạng; Đồn biên phòng Trà Cổ bắt giữ bè gỗ chở lượng lớn nầm lợn nhập lậu; Bé gái bị hiếp dâm khi sang nhà hàng xóm chơi;

Sau hơn ngày phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á) từ 25 xuống 22 năm tù cho hai tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp với bản án 29 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hồi tháng 5/2024, Việt chấp hành chung 30 năm tù giam.

Công an tỉnh Bình Thuận huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh và Công an huyện Tuy Phong triệt phá đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong, do đối tượng Phạm Nhật Trường (30 tuổi, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) cầm đầu. Trường mua lại từ một đối tượng chưa rõ lai lịch 1 tài khoản cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua trang mạng wasa88.com, thuộc hệ thống website bong88.com, sau đó chia nhỏ cho các đối tượng khác tổ chức cho khách đánh bạc...

Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ BĐBP tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực vùng biển khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện và bắt giữ 1 bè mảng gỗ xốp không biển kiểm soát đang hành trình hướng từ biên giới vào khu vực bờ kè thuộc khu Tràng Vĩ. Trên phương tiện chở 9 bao tải dứa, bên trong chứa nầm lợn đông lạnh, tổng trọng lượng trên 500kg. Chủ phương tiện khai nhận mua lại số hàng trên để bán kiếm lời và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Khám xét nơi ở của Lương tại huyện Mê Linh (Hà Nội) cơ quan công an thu giữ 1 máy khắc laze màu xanh trắng, 1 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 100 vỏ bìa hồ sơ, 126 quyển học bạ THPT các loại chưa qua sử dụng, 14.568 con tem bảy màu các loại, 596 mặt con dấu các loại, 7 hộp dấu các loại, 38 phôi bằng tốt nghiệp THPT chưa qua sử dụng, 1 máy ép plastic...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú), trong đó có bà Trần Thị Hồng (SN 1981, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đại An). Từ năm 2015-2018, nhóm đối tượng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, gây thiệt hại số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện có nhiều tài khoản hội, nhóm mời chào, đăng tải, chia sẻ các hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán pháo nổ trái phép với đủ các chủng loại, kích thước, màu sắc từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn các tỉnh: Tây Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ xuyên quốc gia, cơ quan chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 225,8kg pháo nổ các loại…

Từ tin báo của người dân về việc bị đối tượng đột nhập vào nhà dùng bình xịt hơi cay, khống chế, đe dọa cướp hơn 16 triệu đồng, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang khẩn trương điều tra, xác lập chuyên án đấu tranh và bắt giữ nghi phạm Huỳnh Trung Hậu (SN 1998, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè). Qua xác minh, Hậu có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngoài vụ cướp nói trên, Hậu khai nhận đã thực hiện 1 vụ cướp giật và 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Cái Bè.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Phạm Văn Hên (SN 1986, ngụ huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hên phát hiện cháu T. ở nhà một mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân. Thấy cháu T. sang chơi nhà mình, Hên dùng vũ lực khống chế cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, gia đình cháu T. phát hiện sự việc nên tố cáo hành vi của Hên đến cơ quan Công an. Trước đó, Hên bước đầu khai nhận, do xấu hổ và sợ bị ở tù nên Hên một mực không thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu T.