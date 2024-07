Bản tin Hình sự: Người thuê trọ tá hỏa phát hiện thi thể chủ nhà đang phân hủy

TPO - TIN NÓNG ngày 21/7: Gần 100.000 nhà đầu tư được triệu tập tới phiên xử ông Trịnh Văn Quyết; Bắt hai cán bộ địa chính ở Bắc Kạn; Người thuê trọ tá hỏa phát hiện chủ nhà trọ đang phân hủy...

Ngày mai (22/7), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Sau hơn 2 năm bị khởi tố bắt tạm giam để phục vụ điều tra, ông Trịnh Văn Quyết cùng gần 50 đồng phạm sẽ hầu tòa với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các nhà đầu tư 3.621 tỷ đồng và “Thao túng thị trường chứng khoán”, thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng.

Công an huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Ngọc Nam (SN 1982), viên chức Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Chợ Mới và Lê Văn Hạnh (SN 1973), công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Năm 2020 và 2021, thực hiện công việc tách, hợp một số thửa đất tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, Dương Ngọc Nam đã cố tình làm trái quy định của pháp luật khi thực hiện thẩm định hồ sơ chuyển nhượng đất với giá trị chuyển nhượng trên hồ sơ thấp hơn thực tế với số tiền chênh lệch hơn 3,5 tỷ đồng.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) bắt giữ nhóm cướp gồm 5 đối tượng (từ 15 đến 17 tuổi). Ngoài vụ việc trên, các đối tượng còn gây ra các vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản khác tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Trước đó, nữ sinh lớp 12 của một trường PTTH trên địa bàn Hà Nội điều khiển xe máy về nhà… đang gọi điện thoại cho mẹ thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Promax, bên trong ốp có 400 nghìn đồng. Sự việc diễn ra quá nhanh, 2 đối tượng gây án đều đeo khẩu trang, bịt kín mặt nên nạn nhân không cung cấp được nhiều thông tin cho cơ quan Công an.

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phúc (SN 2001, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nguyễn Phúc và V.Đ.H (SN 1989, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) cùng hành nghề cung cấp mặt hàng nem, chả tại địa bàn huyện Phú Lộc. Do cạnh tranh trong buôn bán nên giữa H và Nguyễn Phúc nảy sinh mâu thuẫn. H nhiều lần đe dọa, dằn mặt Phúc, yêu cầu không được bỏ hàng tại những nơi H đang làm ăn. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Phúc lấy con dao để sẵn trong cốp xe máy đâm H một nhát trúng vào vùng bụng.

CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thanh Thủy (SN 1976, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2000, Thủy bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Thủy chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của hụi viên. Do mất cân đối tài chính, không còn khả năng chi trả tiền hụi, Thủy mạo danh hụi viên để hốt hụi; mạo danh người mua hụi để hốt các phần hụi đã bán nhằm chiếm đoạt trên 550 triệu đồng của các hụi viên.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can đối với ông Dương Anh Dũng để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị khởi tố cùng tội danh còn có ông Đặng Đình Nam, cán bộ công chức địa chính xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Dương Anh Dũng mua lại đất của một hộ dân trên địa bàn. Trong đó, một phần đã được cấp bìa đỏ và phần lớn diện tích là do người này thuê lại đất của xã quản lý để sử dụng. Sau đó, ông Dũng đã hợp thức hóa để làm bìa đỏ rồi chuyển sang cho bố mẹ vợ của mình đứng tên trước khi chia lô, tách ra nhiều thửa để bán.

Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 2 (Cục QLTT tỉnh An Giang) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang) vừa khám phương tiện xe ô tô tải có mui mang biển kiểm soát số 51C-475.54 do ông Đ.T.V (28 tuổi, trú tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển. Trên phương tiện vận chuyển 45 thùng sắt có khối lượng 262kg/thùng, chứa 11.790 kg nghi là mật ong, không nhãn hàng hóa, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, hàng hóa có giá trị khoảng 530,5 triệu đồng.

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chủ nhà trọ được phát hiện tử vong trong nhà. Trước đó, chiều 20/7, các sinh viên thuê trọ tại căn hai lầu trên đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp thấy mùi hôi nên đi kiểm tra. Khi đến một căn phòng thì phát hiện ông Nguyễn Danh Nam (SN 1958, là chủ trọ) đã tử vong trong phòng, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.