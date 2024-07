Bản tin Hình sự: Công an điều tra vụ người đàn ông và hai nhân viên massage bị thương nặng

TPO - TIN NÓNG ngày 22/7: Không có giấy phép lái xe, thiếu niên 17 tuổi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người; Công an TPHCM xử lý 3 đối tượng đăng tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Hai công nhân thương vong sau khi xô xát trong công ty...

Công an TP. Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Quang Hiếu (17 tuổi, trú tại khu đô thị An Cựu City, phường An Đông, Huế) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm 1 người chết. Mặc dù không có giấy phép lái xe, nhưng Phan Quang Hiếu vẫn điều khiển xe mô tô trên đường Đào Duy Từ theo hướng từ cầu Đông Ba đến đường Mai Thúc Loan, TP. Huế. Khi đến trước nhà số 13 đường Đào Duy Từ, Hiếu đã vượt không đúng quy định, xảy ra va chạm với xe máy do bà Trần Thị M. (68 tuổi, trú tại phường Phú Hậu, Huế) điều khiển cùng chiều phía trước. Vụ việc khiến bà M. tử vong.

Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) vừa phối hợp với Công an xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bắt giữ Đào Duy Tùng (SN 2000) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 11 dao, kiếm các loại; 7 đèn pin chích điện; 15 gậy ba khúc (baton); 13 bình xịt hơi cay; 8 kim chích điện; 3 súng bắn điện; 2 móc khóa chích điện cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tùng sử dụng tài khoản tiktok để liveatream bán kiếm lời và sử dụng tài khoản zalo “Gg” để liên lạc, giao dịch, trao đổi với người mua.

Sáng 22/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng 49 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa sẽ triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Công an TPHCM vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng, răn đe một đối tượng về hành vi lợi dụng tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đăng tin sai sự thật trên không gian mạng. Các đối tượng gồm: Đ.Q.V. (39 tuổi, ngụ quận 10), T.M.K. (39 tuổi, ngụ quận 12) và T.T.N. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng và Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ giết người xảy ra tại một công ty ở huyện Nhơn Trạch. Trước đó, tại căn tin của Công ty L.G. (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) xảy ra vụ xô xát giữa 2 công nhân là Tạ Quang Quốc Vương (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và ông Nguyễn Quang Toàn (52 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Trong lúc xô xát, Vương đã dùng hung khí đâm ông Toàn tử vong.

Trung tâm An ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa thông tin về sự việc một hành khách tung tin có lựu đạn trong vali trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP.HCM. Cụ thể, vào lúc 15h15 ngày 21/7 tại sân bay Đà Nẵng, khi chuyến bay VN131 còn khoảng 10 phút nữa sẽ cất cánh thì hành khách Nguyễn Thanh P., số ghế 28E tung tin có lựu đạn trong vali. Sau đó, tiếp viên xác nhận sự việc và báo cơ trưởng chuyến bay. Cơ trưởng đã quyết định cắt nhóm khách là gia đình 4 người.

Liên quan vụ xe khách Thành Bưởi tông chết 5 người, TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tính (38 tuổi, tài xế xe Thành Bưởi) 11 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. TAND huyện Định Quán tuyên phạt bị cáo Lê Dương (33 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) 2 năm 6 tháng tù về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (gây tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương)...

Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ sử dụng hung khí tấn công nhân viên trong quán massage trên đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, khiến 3 người bị thương nặng. Khoảng 5h cùng ngày người dân nghe tiếng hô hoán phát ra từ tiệm massage nên chạy đến kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện 1 cô gái chạy từ trong tiệm ra ngoài với vết thương do hung khí gây ra trên người; bên trong tiệm còn 1 nạn nhân khác. Thời điểm này, một đối tượng nam rơi từ trên khu vực tiệm massage trên rơi xuống đất bị thương nặng. Những người này được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.