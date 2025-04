Bài 3: Chuyển trạng thái đấu tranh, ngăn sự lộng hành

Chuyển trạng thái đấu tranh từ truyền thống sang hiện đại

Vừa qua, tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm ma túy, người sử dụng ma túy đang có xu hướng trẻ hóa và sử dụng ma túy tổng hợp. Đây là nguy cơ quan ngại đối với xã hội, đặt ra thách thức trong tương lai đối với giống nòi, xã hội.

"Tội phạm ma túy triệt để lợi dụng không gian mạng vào hoạt động phạm tội, các địa phương phải chuyển trạng thái đấu tranh từ truyền thống sang hiện đại để ngăn chặn tội phạm lộng hành" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Đánh giá về tình hình tội phạm trong những tháng đầu năm 2025, Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thông tin, hoạt động của các băng nhóm, tổ chức tội phạm ma túy trên thế giới tiếp tục gia tăng, phức tạp. Chúng tổ chức, điều hành các hoạt động sản xuất, mua bán ma túy với quy mô lớn hơn, sử dụng các công nghệ hiện đại và nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên cấu kết, móc nối với các đối tượng trong nước, hình thành mạng lưới giao dịch ma túy phức tạp và khó kiểm soát, là thách thức cho lực lượng chức năng.

Đặc biệt, các đối tượng đang tìm cách sản xuất ma túy ngoài khu vực Tam giác vàng, có xu hướng ngày càng áp sát biên giới Việt Nam. Các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã lợi dụng những khu vực biên giới khó kiểm soát và các lỗ hổng trong công tác quản lý để thiết lập các cơ sở sản xuất ma túy.

“Chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là động lực trong công tác phòng, chống ma túy. Coi an ninh, an toàn của người dân là trước hết và trên hết. Lực lượng ma túy phải thực sự là điểm tựa, là niềm tin, chỗ dựa của người dân trong công tác phòng, chống ma túy” – Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long lưu ý.