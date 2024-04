Xúc phạm phó chánh thanh tra huyện, nữ giáo viên bị phạt 7,5 triệu đồng

TPO - Ngày 11/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh ra quyết định xử phạt vi phạm 7,5 triệu đồng với bà Đ.T.P (giáo viên tiểu học) vì chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác.

Trước đó, tháng 11/2023, bà Đ.T.P. (SN 1980, giáo viên tiểu học, ngụ ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) có đăng video trên tài khoản Youtube phân tích nội dung liên quan đến ông L.V.C. - Phó Chánh Thanh tra huyện Cầu Kè.

Nội dung video có đoạn: “… bữa nay tôi cho mới luôn, tôi nói rõ luôn từ bên Thi hành án bị sa thải mà ông được về làm phó Chánh thanh tra, chị tôi bất ngờ, chị tôi hỏi ủa sao mà ông qua đây, ông nhớ không ông C…”.

Tháng 1/2024, ông L.V.C. có đơn gửi Tổ công tác của UBND tỉnh Trà Vinh, đề nghị xác minh, xử lý bà P. do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông.

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông tin, ông C. công tác trong ngành tỉnh giai đoạn 2008-2019, không bị xử lý kỷ luật. Việc chuyển công tác của ông C. do Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè quyết định, được sự thống nhất của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Trước khi chuyển công tác, ông C. là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè.

Tổ công tác UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, thông tin bà P. đưa lên mạng xã hội là sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân ông C. Tổ công tác chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính đến Sở TT&TT để kiểm tra, làm rõ. Sở TT&TT Trà Vinh đã 5 lần gửi giấy mời bà P. làm việc, nhưng bà P. đều không đến dự.

Ngày 9/4, tại UBND xã Tam Ngãi, Thanh tra Sở TT&TT Trà Vinh tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P., theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 11/4, Thanh tra Sở TT&TT Trà Vinh xử phạt hành chính bà P. số tiền 7,5 triệu đồng, về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”; đồng thời yêu cầu bà P. gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng trên mạng xã hội.