Trà Vinh sẽ sáp nhập 3 phường

TPO - Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Trà Vinh, tỉnh không có đơn vị cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp, nhưng có 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp.

Các đơn vị hành chính cấp xã tại Trà Vinh thuộc diện sắp xếp gồm: Phường 2, phường 3, phường 6 của TP. Trà Vinh; thị trấn Định An và xã Định An của huyện Trà Cú; thị trấn Cầu Ngang của huyện Cầu Ngang.

UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị không thực hiện sắp xếp đối với thị trấn Định An, xã Định An và thị trấn Cầu Ngang. Do các đơn vị này đã hoạt động ổn định từ lâu, hiện tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định, hoạt động hiệu quả.

Đối với 3 phường của TP. Trà Vinh, phương án sắp xếp sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường 2, 3 và 6 thành 1 phường mới, lấy tên và đặt trụ sở tại phường 3 hiện hữu.

Sau sắp xếp, phường 3 có diện tích tự nhiên gần 1,5km2 (đạt gần 27% tiêu chuẩn); dân số trên 18.600 người (đạt hơn 266% tiêu chuẩn). Mặc dù chưa đạt 100% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, nhưng đủ điều kiện theo Nghị quyết 35/2023 của Quốc hội.

Sau sắp xếp theo phương án trên, tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố); 104 cấp xã (85 xã, 9 phường, 10 thị trấn).

Dự kiến, sau khi phương án được duyệt, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và sớm triển khai sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sắp xếp;

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư; Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công' Thu hồi con dấu cũ, khắc dấu mới; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan; lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính…