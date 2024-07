Bản tin Hình sự: Bắt 6 đối tượng chặn xe, dùng dao dọa đánh du khách trên đèo Đá trắng

TPO - TIN NÓNG ngày 24/7: Vụ 3 người tử vong bất thường ở Tây Ninh: Hung thủ giết hai người tình rồi dùng xăng tự thiêu; 4 cán bộ ở Quảng Nam bị bắt vì lập hàng chục hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định; Tuyên tử hình nữ thủ quỹ tham ô hơn 180 tỷ đồng tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng...

Sáng 24/7, HĐXX TAND TP Hà Nội xét hỏi đến nhóm nhà đầu tư được xác định là bị hại hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn FLC. Có mặt tại tòa, các nhà đầu tư có hai ý kiến là xin giảm án cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo; đồng thời, họ mong tòa có phán quyết để được bồi thường bằng tiền với số cổ phiếu đã mua đang “mắc kẹt” hoặc cho phép giao dịch trở lại.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết kết quả điều tra ban đầu vụ cháy nhà làm 3 người tử vong xảy ra tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành có dấu hiệu giết người. Trước đó, vào lúc 22h40 ngày 22/7, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về vụ án 3 người chết tại nhà bà Phạm Thị Thu T. (44 tuổi, ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành). Công an xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm. Ông D. có tình cảm với cả bà C. và bà L, ông D. đã dùng vật tày đập vào đầu giết bà L. và bà T., sau đó mua xăng về đổ lên người châm lửa tự vẫn.

Công an tỉnh Gia Lai đã di lý đối tượng Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại Nghệ An) về Gia Lai để điều tra hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú (còn gọi sư Thích Minh Tuệ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà H (SN 1970, sống tại Australia) tố giác Vui lợi dụng sự mến mộ của bà đối với ông Tú để lừa đảo chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng. Vui nhắn tin, gọi điện cho bà H nhiều lần, nói cần tiền để lo cho ông Lê Anh Tú (mua y phục, đồ dùng cá nhân, đi khám bệnh, sửa lại nhà, mua đồ dùng cho gia đình cha mẹ ông Tú). Tin tưởng Vui nên bà H đã chuyển tiền về cho đối tượng tổng cộng 9 lần.

Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) bắt tạm giam Trần Văn Vũ (SN 1974, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành); Nguyễn Quốc Tín (SN 1984) - công chức địa chính xây dựng xã Tam Mỹ Tây; Phạm Trường An (SN 1990) - nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Núi Thành và ông Châu Ngọc Lộ (SN 1962) - nguyên Trưởng thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây. Năm 2019, các bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện trái quy định trong quá trình lập 13 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,81 tỷ đồng.

TAND TP. Đà Nẵng tuyên án 5 bị cáo liên quan đến vụ tham ô tài sản tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Trong đó, bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973), thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng lĩnh mức án tử hình; bị cáo Hoàng Quang Huy (SN 1989), Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng mức án chung thân cùng về tội “tham ô tài sản”; bị cáo Đoàn Quang Vinh (SN 1962) cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với mức án 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987) mức án chung thân và bị cáo Nguyễn Khánh Dương (SN 1997) mức án 20 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Nguyễn Văn Đông Khánh (SN 2000, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) là nghi phạm đâm chết người đàn ông ở thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ án mạng chỉ là do mâu thuẫn bộc phát tức thời, bị hại và đối tượng không quen biết nhau. Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7, tại hẻm Trần Văn Dư (phường An Xuân, TP. Tam Kỳ), người dân sau khi nghe tiếng la hét thì phát hiện ông Hồ Bá H. (SN 1980, trú phường An Sơn, Tam Kỳ) bị đâm tử vong tại chỗ.

Cuối tháng 5/2024, Facebook có tên 'Quốc Bảo', tự giới thiệu là nhân viên IT một công ty ở Hà Nội, rồi kết bạn với chị chị M (40 tuổi, trú TP Thanh Hóa). Ngày 1/6, Bảo gửi chị M link trang web của trang game SANDS, nhờ chị M đăng nhập để chơi hộ. Bảo nói với chị M, hệ thống game bị lỗi vào lúc 15h - 15h30 và 20h - 20h30 hằng ngày, thời điểm này cứ vào chơi là sẽ thắng. Nạp 50 triệu đồng lần đầu, chị M thu được gần 53 triệu đồng. Thấy dễ kiếm tiền, chị M liên tục nạp tiền nhiều lần, khi con số dừng ở mức 5,6 tỷ đồng nhưng không rút được tiền.

Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bắt giữ 6 đối tượng Bùi Hoàng Hải (SN 2009), Bùi Trường Vũ (SN 2007), Bùi Thế Công (SN 2009), Quách Văn Tuấn (SN 2008), Bùi Hải Tiến (SN 2009), Bùi Văn Quyến (SN 2008) cùng trú tại Ngọc Mỹ, Tân Lạc, Hòa Bình. Các đối tượng trên không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên 3 xe mô tô chặn, phá xe, dùng dao dọa đánh du khách trên đèo Đá trắng. Vụ việc khiến nạn nhân đã bỏ chạy rồi đến cơ quan công an gửi đơn trình báo.