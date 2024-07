Bản tin Hình sự: Thuê nhà làm trang trại trồng cần sa, rao bán 'thành phẩm' qua mạng

TPO - TIN NÓNG ngày 26/7: ‘Nữ quái’ cắt cửa nhà hàng xóm trộm trang sức, túi hàng hiệu; Lời khai của cô gái trẻ vận chuyển hàng chục kg ma túy từ Lào về Việt Nam; Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị 24 - 26 năm tù...

Công an thành phố Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ly (29 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Thị Ly dùng lưỡi cưa sắt để cưa cửa đột nhập vào nhà người hàng xóm tên Đ.T.X.G. (37 tuổi) để trộm tài sản. Ly đã đột nhập phòng ngủ nhà chị G. lấy nhiều nữ trang gồm nhẫn, dây chuyền vàng, bạch kim, túi xách hàng hiệu với tổng giá trị 166 triệu đồng. Sau đó Ly đem bán số nữ trang được 69 triệu đồng.

Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tạm giữ hình sự Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, trú Nghệ An), để làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Nghĩa lái container đi hướng huyện Đắk Mil đến huyện Cư Jút (Đắk Nông). Khi đến Km1818+100 đường Hồ Chí Minh, xe của Nghĩa đã va chạm với xe container do Nguyễn Sỹ Trường (36 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, xe container do Nghĩa điều khiển tiếp tục lao vào 5 nhà dân bên đường. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người ở thôn 11, xã Đắk R’la tử vong.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới, thu giữ 15kg ma túy, 40 bánh heroin, bắt giữ 3 đối tượng. Trước đó, tại sân một nhà nghỉ ở thị trấn Lao Bảo, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị khống chế Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) lúc đang xách 2 túi màu xanh nghi chứa ma túy. Bị bắt giữ, Nhi khai trong 2 túi xách có chứa 15kg ma túy tổng hợp Ketamin và 2kg "nước vui". Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 40 bánh heroin và 9 gói "nước vui" tại phòng ngủ mà Nhi thuê.

Sau 5 ngày xét hỏi, chiều 26/7, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) mức án 19 - 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 5 - 6 năm tù tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Tổng hợp chung, ông Quyết bị đề nghị 24 - 26 năm tù. Viện kiểm sát cho rằng, thị trường chứng khoán là kênh đầu tư của cá nhân, là nơi doanh nghiệp huy động vốn... được Nhà nước bảo hộ trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, bị cáo Quyết và các bị cáo có trình độ hiểu biết về tài chính đã "móc ngoặc" nhau để được niêm yết cổ phiếu trái quy định trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số đối tượng trên địa bàn sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin thất thiệt, sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ. Điển hình, N.T.N. (SN 1991, trú tại tổ dân phố Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã sử dụng tài khoản Facebook của cá nhân, tên "N. N", đăng tải thông tin liên quan đến tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nội dung không đúng sự thật.

Cơ quan CSĐT CATP Hạ Long (Quảng Ninh) đã làm rõ và bắt giữ thêm 9 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan điều tra đã phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch cá độ trên 100 tỷ đồng, bắt giữ 5 đối tượng. CQĐT xác định từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đình Lý (SN 1979, ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng Đình Lý đã vào Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương ngủ. Đến sáng 20/7, Lý vào nhà trông giữ xe của Bệnh viện và nói với anh T.T.N, cán bộ bảo vệ là “bị tai nạn giao thông, có gửi chiếc xe máy BKS 36B5-131.49 tại đây nhưng mất vé xe”. Tin lời Lý, anh N thu 15.000 đồng tiền trông xe rồi cho Lý dắt xe ra khỏi bãi.

Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Lương Tô Sơn (SN 1993, trú tại huyện Ea Kar) cho Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra, làm rõ về hành vi trồng cây cần sa. Sơn khai nhận, do bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên Sơn tự lên mạng Internet học cách trồng, chăm sóc cây cần sa. Sơn đến TP Buôn Ma Thuột tìm được một căn nhà xa khu dân cư nên hỏi thuê để trồng cần sa. Ngoài ra, Sơn còn tham gia vào các nhóm kín trên mạng xã hội để chia sẻ cách trồng, thu hoạch, chế biến và tìm người mua cần sa.