Bản tin Hình sự: Khống chế tài xế ô tô chở bia tông vào xe CSGT để bỏ chạy

TPO - TIN NÓNG ngày 27/7: Người đàn ông bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì tham gia 'gói nhiệm vụ tình một đêm'; Bắt 7 nhân viên của spa nam khoa hoạt động 'chui' ở TPHCM; Vào vai hot girl sang chảnh để buôn bán ma túy...

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn tố giác của ông V.Q.X (trú tại huyện Vĩnh Tường) về việc bản thân bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Theo trình báo, các đối tượng tạo tài khoản Facebook ảo và sử dụng tên, hình ảnh, logo thương hiệu của các nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường có thật nhằm tạo lòng tin với nạn nhân, và chạy quảng cáo với nội dung khiêu dâm hấp dẫn như “Hệ thống gái gọi toàn quốc”, “Gái gọi”, “Tình một đêm”… Sau khi tham gia các hội nhóm và đăng ký thành công, đối tượng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền vào các tài khoản để tham gia “gói nhiệm vụ tình một đêm”.

Công an quận 3 (TPHCM) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 nhân viên spa trên địa bàn về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Bắt, giữ người trái pháp luật". Trong vụ án trên bà N.T.L. (chủ cơ sở) cũng bị khởi tố. Trước đó, ông H.T.N. (47 tuổi, quê TP Cần Thơ) xảy ra tranh chấp với cơ sở này sau khi sử dụng dịch vụ và bị giữ lại. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu về hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, công an đã đưa tất cả về trụ sở làm rõ, đồng thời phát hiện, thu giữ nhiều CCCD, CMND cùng các tang vật liên quan. Bà L. thừa nhận đây là tài sản của khách hàng bị giữ lại do nợ tiền dịch vụ.

Công an TPHCM phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh cá nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ các clip có nội dung “nhạy cảm” để tống tiền. Các đối tượng tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân, chủ yếu là nam giới, có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội từ nhiều nguồn khác nhau rồi cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ các clip có nội dung “nhạy cảm” ở các nhà nghỉ, khách sạn… Chúng yêu cầu nạn nhân phải chuyển một khoản tiền điện tử (USDT) giá trị 80.000 USDT (hơn 2 tỷ đồng) vào ví điện tử để không bị đăng lên mạng xã hội, gửi tới các nơi làm việc và cho “chuộc lại” các clip và hình ảnh nhạy cảm trên.

Công an TP. Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Kim Hoa (24 tuổi), trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng Công an phát hiện Hoa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành xác minh và phát hiện Hoa có hành vi mua bán trái phép ma túy. Hoa tạo cho mình vỏ bọc là một hot girl sang chảnh, luôn khoác trên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền, check-in ở những nơi sang trọng. Lê Thị Kim Hoa đã bị bắt quả tang khi đối tượng đang đứng chờ giao 20 viên thuốc lắc cho con nghiện đã đặt hàng.

Ngày 27/7, phiên xét xử 50 bị cáo trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn FLC tiếp tục với phần bào chữa của nhóm luật sư. Sau nội dung luận tội, luật sư Vũ Đặng Hải Yến (bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết) cho rằng, thân chủ của mình luôn thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn và tôn trọng tuyệt đối các mô tả về hành vi được quy kết trong cáo trạng. Tuy nhiên, theo luật sư Yến, mức án mà Viện kiểm sát đề nghị với bị cáo Quyết là "nghiêm khắc và chưa được xem xét chính sách khoan hồng".

Công an tỉnh Bắc Kạn đã điều tra làm rõ 12 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có 8 vụ liên quan đến không gian mạng. Đáng chú ý, có đối tượng giả rao bán thiết bị âm thanh nhưng lại gửi trả cho khách bằng 4 lon bia và 2 vỏ chai nước. Cụ thể, Phan Thanh Đạt (SN 2001, trú tại tỉnh Bắc Giang) đã bị bắt giữ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đạt tạo nên bởi hình ảnh sản phẩm chuyên nghiệp, tư vấn nhiệt tình, giá thành hợp lý, sự tiện lợi khi mua sắm online đã khiến nạn nhân sập bẫy. Đạt đăng bán thiết bị âm thanh và khi nhận được tiền thay vì gửi thiết bị, đối tượng đã gửi 4 lon bia 333 và 2 vỏ chai nhựa cho người mua hàng.

Công an TP. Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hoàng Liên (SN 1983), Trưởng ban Quản trị khu chung cư Aranya (phường Xuân Phú, Huế), về hành vi tham ô tài sản. Phạm Hoàng Liên tạm ứng số tiền hơn 1 tỷ đồng bảo trì công trình nhưng lại dùng một phần chi tiêu cá nhân, kê khai khống và không chứng minh được mục đích sửa chữa nhà cửa. Ngoài việc sử dụng một phần nguồn tiền này phục vụ sửa chữa các hạng mục của tòa nhà bị hư hỏng và phòng chống bão lụt, Liên còn tạm ứng, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Đakrông (Quảng Trị) dừng ô tô BKS 34D-014.04 lưu thông trên QL9 có dấu hiệu nghi vấn. Tài xế Bùi Như Anh (SN 1990, trú tỉnh Quảng Trị) trốn vào bãi đất trống ở Km27 QL9. Khi bị phát hiện liền quay đầu xe bỏ chạy theo hướng TP Đông Hà - Lao Bảo, buộc lực lượng chức năng phải tiến hành truy đuổi. Đến Km 33+600 QL9, lực lượng tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng tài xế vẫn không chấp hành, tiếp tục tăng ga, tông vào xe ô tô tuần tra của CSGT và bị khống chế ngay sau đó. Trên xe chứa 200 két bia do nước ngoài sản xuất, tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan.