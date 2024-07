Bản tin Hình sự: 3 cựu lãnh đạo xã bị bắt vì ký hơn 200 hợp đồng trái luật

TPO - TIN NÓNG ngày 29/7: Nữ nhân viên kinh doanh dùng 'độc chiêu' lừa đảo cầm cố 13 xe ô tô của khách hàng; Một giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố về tội đánh bạc; Một bị can trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' tử vong...

Trần Thị H. (SN 1997, trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) là nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh. Người này thông báo cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện bằng số tiền tương đương với 10% giá trị xe với điều kiện bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho đối tượng để làm thủ tục. Những khách hàng này tin tưởng và giao xe ô tô và giấy tờ cho đối tượng. Khi khách hàng muốn lấy lại xe ô tô, đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe, dẫn đến người dân bức xúc.

Một giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc. Ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1979, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố bị can đối để điều tra về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự. Trước đó, ông Khánh cùng một số người có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, được thua bằng tiền với số tiền đánh bạc một lần hơn 32 triệu đồng.

Bà Lê Thu Vân là bị can trong vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", đang được cho tại ngoại và hiện trú tại hộ bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) vừa tử vong do bệnh nặng. Bà Vân bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Bị can này bị cáo buộc cùng với ông Lê Tùng Vân và 5 người khác ở "Tịnh thất Bồng Lai" lợi dụng hoạt động tôn giáo để đăng tải các thông tin, nội dung sai sự thật, bịa đặt trên các nền tảng mạng xã hội (YouTube, Facebook) xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa và danh dự, nhân phẩm của người khác.

Khoảng 1h15 ngày 28/7, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 chủ trì, phối hợp với Phòng 8 - Cục CSGT, Công an huyện Ba Vì phát hiện, bắt giữ phương tiện thủy không kẻ, gắn số đăng ký. Quá trình kiểm tra, trên phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát đang hút cát từ lòng sông Hồng bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện tàu chở hàng không kẻ, gắn số đăng ký (gắn số Vr24070541) tại địa phận xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Khối lượng cát các đối tượng khai thác bơm lên khoang chứa hàng phương tiện tàu số Vr24070541 khoảng 500m3 cát.

Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, trú tại TP Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Yến thành lập Công ty TNHH đào tạo và thương mại quốc tế Korea Skybay (tại TP Ninh Bình) và làm Giám đốc, với ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục (đào tạo tiếng Hàn). Mặc dù Công ty không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng do cần tiền chi tiêu nên Yến đã đưa ra các thông tin gian dối... thu của 18 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau với số tiền 680 triệu đồng.

Công an xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) phối hợp với Công an xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) bắt giữ đối tượng truy nã Trần Đình Thỏa (SN 1969, trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), tại khu vực biên giới thuộc địa phận huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (gần biên giới Việt Nam - Campuchia. Trần Đình Thoả bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” và bỏ trốn vào Đắk Nông từ năm 2000.

Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành (huyện Nghĩa Hưng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Từ năm 2011 - 2023, các bị can nói trên đã làm trái công vụ thực hiện ủy quyền của UBND huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hơn 200 hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất, cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nghĩa Thành.

Công an huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) bắt quả tang Hà Văn Dân (SN 1982, trú tại huyện Quế Phong) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ là 77,22 gam hêrôin. Dân chống trả quyết liệt khiến thượng úy Ngô Quang Phong, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Quế Phong bị thương ở vùng ngực dẫn đến gãy, rạn xương sườn. Tuy nhiên, thượng úy Phong đã cùng tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng.