Một bị can trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' tử vong

TPO - Bà Lê Thu Vân là bị can trong vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", đang được cho tại ngoại và hiện trú tại hộ bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) vừa tử vong do bệnh nặng.

Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân (SN 1957, vợ ông Lê Tùng Vân) đã tử vong vào sáng 28/7 do bệnh nặng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Lê Thu Vân bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Bị can này bị cáo buộc cùng với ông Lê Tùng Vân và 5 người khác ở "Tịnh thất Bồng Lai" lợi dụng hoạt động tôn giáo để đăng tải các thông tin, nội dung sai sự thật, bịa đặt trên các nền tảng mạng xã hội (YouTube, Facebook) xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa và danh dự, nhân phẩm của người khác.

Sau thời gian trốn truy nã, ngày 27/7/2022, bà Lê Thu Vân ra đầu thú tại TPHCM và được di lý về tỉnh Long An để phục vụ công tác điều tra. Sau khi làm việc, nhà chức trách chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bà Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu, đang bị bệnh nặng.

Bị can Lê Thu Vân đã về nhà bà Cao Thị Cúc, nơi được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều trị và dưỡng bệnh. Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, cấm bà Lê Thu Vân đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, TAND huyện Đức Hoà đã xét xử và tuyên phạt ông Lê Tùng Vân (SN 1932) cùng 5 người khác các mức án từ 3 năm đến 5 năm tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Riêng bị can Lê Thu Vân thời gian này đang bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tách riêng vụ án hình sự để điều tra đối với bị can này.

Tại "Tịnh thất Bồng Lai", bà Lê Thu Vân và những người khác thực hiện các công việc, như nấu ăn, chăm sóc, giảng dạy cho một số trẻ em đang cư trú tại đây. Cơ quan điều tra cho biết thêm, bà Lê Thu Vân là mẹ ruột của ba bị cáo trong vụ án "Tịnh thất Bồng Lai".

Cuối năm 2019, bà Vân đã sử dụng lời lẽ xúc phạm và kích động một nhóm người tại cổng trụ sở Công an huyện Đức Hòa khi đơn vị này đang giải quyết một sự việc liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bà Lê Thu Vân đã có hành vi gây rối, quay phim bất hợp pháp tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa, sử dụng các phát ngôn làm méo mó, mang tính chất xúc phạm uy tín của Công an huyện và sau đó chỉnh sửa nội dung video để phát tán trên mạng xã hội nhằm gây sức ép với cơ quan chức năng.