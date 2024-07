Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm tử vong khi rời phòng hát karaoke vip

TPO - TIN NÓNG ngày 3/7: Khởi tố đối tượng tham gia tổ chức khủng bố; Người đàn ông bị chém gục trên vỉa hè ở Hà Nội; Bắt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng vì tội đánh bạc...

Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung (SN 1975, trú tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Từ năm 2018, thông qua Facebook, Trung biết đến tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu. Cơ quan chức năng đã nhiều lần mời Trung làm việc, răn đe, giáo dục, tạo cơ hội để Trung từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức khủng bố, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, cho rằng hành vi của mình là đúng nên tiếp tục tham gia và hoạt động.

TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có ông Trịnh Quang Trí (SN 1971, cựu Giám đốc CDC). Từ năm 2020-2021, các cá nhân liên quan thuộc CDC tỉnh Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ 6 gói thầu. Trong đó, có 4 gói thầu đã thanh toán và 2 gói thầu chưa ký kết hợp đồng, chưa thanh toán. Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, hậu quả thiệt hại đối với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hơn 6,8 tỷ đồng.

Chiều 31/7, tại khu vực vỉa hè số 162 Trần Quang Khải (Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) người đàn ông bị đối tượng nam giới dùng dao chém gục trên vỉa hè. Ngay sau đó, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Lý Thái Tổ và các lực lượng có liên quan có mặt, phong toả hiện trường, truy bắt đối tượng gây án. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với người dân bắt đối tượng khi đang bỏ chạy đến khu vực ngã tư Hàng Tre - Hàng Mắm. Hung khí gây án cũng đã được thu giữ. Đối tượng gây án được xác định là Trịnh Văn Hùng (SN 1962, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm).

TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt từ 1 năm 4 tháng 21 ngày đến 4 năm 6 tháng tù đối với 7 bị cáo là cựu nhân viên thu hồi nợ của Công ty CP kinh doanh F88 (Công ty F88), cùng ngụ tại TPHCM, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, 7 bị cáo nêu trên là nhân viên thu hồi nợ cho Công ty F88, các bị cáo đã có hành vi nhắn tin đe dọa, ép buộc khách vay phải trả nợ. Nhóm này còn theo dõi con gái của người phụ nữ (khách vay) khi cháu đi học, chụp hình cháu rồi nhiều lần gửi cho khách vay để uy hiếp tinh thần.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng (SN 1972, ở Phú Thọ). Theo đó, ông Dũng bị bắt tạm giam về hành vi "Đánh bạc". Hiện ông Dũng bị tạm giam tại Trại giam B14 Bộ Công an. Thời điểm bị bắt, ông Dũng đang là nhân viên công ty A.S. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 697 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.

Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ Huỳnh Văn Lệ (66 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) để điều tra hành vi "giết người". Chiều 30/7, sau khi nhậu xong, Lệ nhớ lại chuyện khoảng 8 tháng trước bị hai con ruột, con dâu và con rể đến chòi giữ tôm để đánh ghen. Lý do, Lệ có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ khác tại chòi. Tức giận chuyện cũ, Lệ lấy cây dao đi từ chòi về nhà của mình tìm con ruột là H.V.A. (45 tuổi) và con dâu là V.T.H. (46 tuổi) để chém cho hả cơn giận. Khi vào nhà, Lệ phát hiện con dâu từ bên ngoài đi vào nên cầm dao chém 1 nhát vào cổ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bà L. (64 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự thông báo số điện thoại đăng ký tên bà đang nợ cước. Người này nói sẽ lập hồ sơ và báo cáo viện kiểm sát để hỗ trợ điều tra. Sau đó, bà L. vào Zalo thì thấy có yêu cầu kết bạn, gọi video call thấy một người mặc trang phục của viện kiểm sát yêu cầu bà gửi tiền để điều tra. Quá trình rút, chuyển tiền tại ngân hàng bà L. đã được nhân viên ngân hàng cảnh báo, nhưng bà không nghe theo và chuyển số tiền hơn 3,4 tỷ đồng cho đối tượng.

Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ Phạm Thanh Hùng (SN 1997) và Nguyễn Quốc Khánh (SN 2000, cùng ngụ huyện Tháp Mười) để điều tra vụ án mạng tại nhà hàng ở thị trấn Mỹ An. N.H.A. (SN 1983, ngụ địa phương) cùng nhóm bạn hát karaoke tại phòng Vip 4 (Nhà hàng Phương Nam). Sau đó, H.A. nhận được cuộc gọi điện thoại nên ra khỏi phòng gặp, nói chuyện với Hùng và Khánh. Hùng và Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay tấn công, dùng dao đâm nạn nhân. H.A. chạy vào phòng, Hùng và Khánh lên xe bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.