Bản tin Hình sự: Bị bán ra nước ngoài vì tin lời hứa 'đi lấy chồng, 1 năm sau sẽ có người đưa về'

TPO - TIN NÓNG ngày 2/8: Công an TP HCM tạm giữ "Madam Yến"; Nghi án phóng hoả đốt nhà lúc rạng sáng, hai vợ chồng bỏng nặng; Bắt Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM...

Công an huyện Đăk Tô (Kon Tum) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn khiến anh A Thiếu (SN 1991) và vợ là chị Y Doanh (SN 1984) bị bỏng nặng. Chị Y Doanh hiện bị bỏng nặng nhất vùng đầu mặt, hai bên tay, hai chân sưng nề, khó thở; anh A Thiếu bị bỏng nặng hai chân. Trước đó, hai vợ chồng anh Thiếu đang ngủ thì phát hiện có đám cháy. Do bất ngờ nên cả hai vợ chồng không kịp trở tay, may mắn là được họ hàng xung quanh chạy tới dập lửa và đưa ra ngoài. Anh Thiếu cho biết, trước đó có xích mích với một người cùng làng, đây có thể là nguyên nhân dẫn tới việc gia đình bị phóng hoả.

Công an TP HCM đang tạm giữ 7 đối tượng Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Jihyoung, Kim Ji Hoon, Kang MinCheol, Nguyễn Kim Diễm (Madam Yến) về hành vi môi giới mại dâm, xảy ra tại Nhà hàng G&G (nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) với hơn 120 nữ tiếp viên chuyên phục vụ khách nước ngoài. Chiêu thức của nhà hàng là đăng clip trên nền tảng mạng xã hội với quảng cáo là nơi ăn chơi an toàn, tiếp viên múa sexy... Nếu khách có nhu cầu thì các tiếp viên sẽ đến khách sạn, chung cư cao cấp phục vụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, doanh thu của nhà hàng lên đến 10 tỉ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu (Công an tỉnh Kon Tum) kiểm tra xe tải biển số 47B-005.36 do tài xế N.T.N (trú Đắk Lắk) điều khiển. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.720 đôi giày da nam không rõ nguồn gốc xuất xứ; không có hóa đơn chứng từ, tài liệu nào kèm theo. Bước đầu, tài xế N khai nhận, vận chuyển thuê số hàng này cho một người không rõ lai lịch từ Hà Nội vào Đắk Lắk. Khi số hàng bị tạm giữ anh N không thể liên lạc được với người này nữa.

Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Vũ Phương (SN 1989, trú TP. Trà Vinh) về hành vi "giả mạo trong công tác". Năm 2022, Trần Vũ Phương được tuyển dụng làm đăng kiểm viên. Với vai trò này, Phương đã cùng các bị can khác trong vụ án thực hiện kiểm định, đăng kiểm trái quy định cho hơn 6.700 phương tiện. Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 84-02D, tỉnh Trà Vinh.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Minh Hiệp, nguyên Trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao TPHCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM và các đơn vị có liên quan...

Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Đức Chánh (SN 1990, ngụ thị xã Trảng Bàng) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép súng, đạn và chất ma túy. Chánh bị bắt giữ đang tàng trữ trái phép súng, đạn và chất ma túy tại căn nhà thuộc xã Phước Bình (thị xã Trảng Bàng), nên bắt giữ. Công an thu giữ tang vật, gồm: 1 khẩu súng, 3 viên đạn, 6 bịch ma túy (trọng lượng gần 0,5 kg), 14 viên nén màu xanh...

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 đối tượng Lương Thị Mái (SN 1985) và Lương Văn Sỏn (SN 1964) cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán người. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một phụ nữ cùng xã, 2 đối tượng Lương Thị Mái và Lương Văn Sỏn, cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đã lừa bán người này ra nước ngoài với lời hứa “sang đó lấy chồng, đi khoảng 1 năm sẽ có người đưa về” để nhận 80 triệu đồng. Số tiền trên, Mái lấy 15 triệu đồng, Sỏn lấy 35 triệu đồng và chỉ đưa cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.