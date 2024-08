Bắt thêm bị can liên quan vụ án đăng kiểm ở Trà Vinh

TPO - Với vai trò là đăng kiểm viên, Trần Vũ Phương đã cùng các bị can khác thực hiện kiểm định, đăng kiểm trái quy định với hơn 6.700 phương tiện.

Ngày 2/8, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Vũ Phương (SN 1989, trú TP. Trà Vinh) về hành vi "giả mạo trong công tác".

Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 84-02D, tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác định, năm 2022, Trần Vũ Phương được tuyển dụng làm đăng kiểm viên. Với vai trò này, Phương đã cùng các bị can khác trong vụ án thực hiện kiểm định, đăng kiểm trái quy định cho hơn 6.700 phương tiện.

Liên quan đến vụ án trên, năm 2023, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc và nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 84-02D, để điều tra cùng hành vi "giả mạo trong công tác".