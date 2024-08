Vụ bao chiếm, 'bảo kê' ngư trường biển Kiên Giang: Một cán bộ kiểm ngư đầu thú

TPO - Liên quan vụ bao chiếm, 'bảo kê' ngư trường trên vùng biển Kiên Giang, sáng 4/8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã phối hợp với công an 2 huyện An Minh và Kiên Lương tiếp nhận 2 nghi phạm xin đầu thú về hành vi đưa và nhận hối lộ.