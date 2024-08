Bản tin Hình sự: Dùng 'mã độc' chiếm đoạt tài khoản Facebook để quảng cáo bán hàng

TPO - TIN NÓNG ngày 2/8: Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng bị bắt vì hành vi lừa đảo; Thủ đoạn lừa 2 chủ tiệm vàng gần 600 triệu đồng của ‘nữ quái’ trẻ tuổi; Trả hồ sơ điều tra lại vụ cựu cán bộ công an lừa đảo gần 1 tỷ đồng...

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tam (75 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng không đủ điều kiện và không được tham gia dự thầu đối với dự án "Công trình đường tuần tra biên giới 8km - Giai đoạn cuối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông”, nhưng ông Tam vẫn đưa ra thông tin gian dối và các giấy tờ giả về việc đã được chỉ định thầu dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Cường (45 tuổi, giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông) về tội gây ô nhiễm môi trường. Công an tỉnh Long An phát hiện 3 ô tô chở rác của Công ty TNHH DTH Môi Trường Xanh vận chuyển chất thải hữu cơ là vỏ, hạt trái cây (xoài) đến Chi nhánh Công ty An Hưng Nông (Tân Đông, Thạnh Hóa). Qua làm việc, các tài xế khai nhận, khối lượng rác thải được chở đến đổ tại Công ty An Hưng Nông.

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang (22 tuổi, trú phường An Xuân, Tam Kỳ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng xác định Trang đến mua vàng tại các hiệu vàng, xin thông tin tài khoản ngân hàng, tạo hóa đơn giả chuyển tiền rồi chụp màn hình chuyển qua ứng dụng Zalo làm chủ hiệu vàng tin là đã thanh toán xong. Với thủ đoạn trên, đối tượng lừa hai chủ tiệm vàng gần 600 triệu đồng.

Mở rộng điều tra chuyên án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), ngày 2/8, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, đồ vật của Lê Cảnh Mai (46 tuổi); Mai Quốc Hội (41 tuổi) và Lê Đức Phong (45 tuổi), đều trú tại huyện Hàm Tân để điều tra về tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật hình sự. Trong số các bị can, Lê Cảnh Mai bị tạm giam, các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Triều (SN 1979, trú quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, cơ quan công tố cần thu thập thêm chứng cứ chứng minh, làm rõ giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Nguyễn Việt Triều đối với ông Phạm Văn Hòa vào năm 2014 có hay không dấu hiệu phạm tội. Đồng thời làm rõ giao dịch giữa Triều và bị hại Nguyễn Hoàng Khanh. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Hậu Giang để làm rõ.

Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động", xảy ra tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, khiến 6 người thương vong, vào trưa 2/8. Trước đó, vào khoảng 12h10 cùng ngày, tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho, Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Lao Kay (có địa chỉ tại khu công nghiệp thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng), xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong. Trên đường đi nộp phạt vi phạm hành chính, tài xế xe bán tải Trần Doãn Tùng (SN 1975, ngụ huyện Krông Pắk)đã vượt một số ô tô và mất phương hướng, sau khi đánh lái đã tông vào xe máy lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến 3 người trên xe máy tử vong. Kết quả xét nghiệm, tài xế Tùng dương tính với ma túy, không vi phạm nồng độ cồn.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn thành điều tra vụ án “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Các đối tượng sử dụng “mã độc” có tính năng xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác để lấy cắp thông tin tài khoản Facebook nhằm quảng cáo bán hàng thu lợi bất chính. Trong vòng 3 tháng, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền 14 tỷ đồng.