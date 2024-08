Khởi tố vụ án tai nạn lao động khiến 6 người thương vong trong khu công nghiệp ở Lào Cai

TPO - Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" để điều tra, xử lý vụ tai nạn lao động ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng, khiến 6 người thương vong, xảy ra vào trưa 2/8.

Trước đó, vào khoảng 12h10 ngày 02/8, tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho, Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Lao Kay (có địa chỉ tại khu công nghiệp thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng), xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Cụ thể, trong quá trình thi công hạng mục thi công lò Silo chứa nguyên liệu của nhà máy đã xảy ra đứt cáp cần cẩu làm rơi thùng xuống đất từ khoảng cách 20m làm 1 người tử vong tại hiện trường, 2 người tử vong tại bệnh viện và 3 người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đồng chí Phó Giám đốc phụ trách điều tra trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Công an huyện Bảo Thắng phối hợp lực lượng tại chỗ khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện, các ban, ngành chức năng của tỉnh, của huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đơn vị thi công có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động khi sử dụng cẩu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người.

Danh tính 6 nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng: 3 nạn nhân tử vong gồm: Lê Văn Cương (ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Phạm Thanh Nam (ở tỉnh Tuyên Quang) và Trần Văn Trung (ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). 3 người bị thương gồm: Nguyễn Trọng Thắng; Hoàng Văn Thoại; và Tần Ông Sếnh (đều ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Được biết, các nạn nhân bị thương và tử vong đều là lao động tự do.