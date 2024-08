Khởi tố trưởng, phó khoa bệnh viện có hành vi trục lợi bảo hiểm

TPO - Trưởng, Phó khoa và 2 viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) bị khởi tố để điều tra về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Sáng 7/8, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) xác nhận đơn vị đã nhận được thông báo về việc Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố 4 bị can là viên chức của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thanh Hóa đã ký các quyết định khởi tố các bị can đối với: Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1981), Trưởng khoa Đông y; Lê Nguyên Hùng (SN 1984), phó Trưởng khoa Đông y; Lê Thị Thương (SN 1989) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1988), viên chức bệnh viện.

Được biết, các bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vấn đề trục lợi bảo hiểm.