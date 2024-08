Bắt một đăng kiểm viên Chi cục Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu vì giả mạo giấy tờ

TPO - Lợi dụng chức vụ là đăng kiểm viên, bị can Đức đã lập các loại giấy tờ không đúng quy định , vi phạm Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đăng Đức (44 tuổi) về tội "Giả mạo trong công tác". Đồng thời cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can.

Bị can Đức nguyên là đăng kiểm viên hạng 2 của Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chi cục Thủy sản là cơ sở đăng kiểm tàu cá loại II, có chức năng đăng kiểm tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24m.

Theo hồ sơ vụ án, trong tháng 2/2023, Đức đã lợi dụng chức vụ là đăng kiểm viên lập các loại giấy tờ như biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và giấy chứng nhận đăng ký đối với tàu cá không đúng quy định, vi phạm Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.