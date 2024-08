Bản tin Hình sự: Bị từ chối tình cảm, người đàn ông rút dao đâm 'người tình trong mộng'

TPO - TIN NÓNG ngày 6/8: Người tự xưng ‘Thích Tâm Phúc’ bị tuyên phạt 8 năm tù; CSGT bị tài xế ô tô khách húc lùi khi xử lý vi phạm; Bị từ chối tình cảm, người đàn ông rút dao đâm "người tình trong mộng"...

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Củ Chi (TPHCM) hôm nay (6/8), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là "đại đức Thích Tâm Phúc", 40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) 3 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo Phúc phúc chấp hành 8 năm tù. HĐXX xác định đủ cơ sở khẳng định bị cáo Nguyễn Minh Phúc đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài 70 triệu đồng của bị hại trong vụ án.

Khoảng 17h ngày 5/8, tại km1+800 trên QL38B, tổ công tác của Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hải Dương) phát hiện ô tô chở khách biển kiểm soát 34F-009.44 di chuyển hướng Gia Lộc đến TP Hải Dương vi phạm đón trả khách không đúng quy định, tài xế không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện. Phát hiện vi phạm, tổ cảnh sát đã ra tín hiệu dừng, tuy nhiên nam tài xế ô tô khách bất tuân, tiếp tục tăng ga di chuyển. Khi di chuyển được vài trăm mét, cảnh sát đã dừng được phương tiện, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ liên quan, song tài xế vẫn bất tuân, tăng ga tiếp tục di chuyển về phía trước.

Đại tá Lâm Văn Long - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Cục Kỹ thuật hình sự, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi. Kết quả điều tra sẽ được công an địa phương sử dụng căn cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngày 5/8, xảy ra vụ nổ gây cháy tại Công ty TNHH LC Buffalo (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Bồn chứa dầu điều phát nổ khiến 2 thợ hàn rơi từ trên cao xuống và tử vong tại chỗ. Tài sản hư hại 2 nhà kho và một số thiết bị.

Tại Bến xe khách huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng CSCĐ Công an tỉnh, Cục Hải quan, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an 2 huyện Mường Lát, Ngọc Lặc bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 32 gói nilon bên trong đựng chất tinh thể màu trắng, có trọng lượng khoảng 32kg. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đây là số ma túy đá mà các đối tượng được thuê vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Chị N.T.H (SN 1985, quê Bình Phước) có mối quan hệ quen biết với Đặng Hoàng Minh (SN 1988, quê phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh). Thấy chị H. dễ mến nên nhiều lần Minh đề cập đến chuyện tình cảm nhưng chị H. từ chối, chỉ xem nhau là bạn. Minh cầm theo một con dao đến nơi tạm trú của chị H. ở khu phố 4, phường Thới Hòa, TP Bến Cát để tiếp tục ngỏ lời yêu đương nhưng chị H. vẫn không đồng ý. Bực tức, Minh dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Từ phản ánh của người dân, Công an phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh trích xuất hình ảnh từ clip, truy xét đối tượng điều khiển xe máy cạy trộm hàng loạt nắp cống, vỉ sắt chống rác, cửa sắt ngân hàng…trên địa bàn TP Thủ Đức. Một đoạn video clip của người dân ghi lại hình ảnh đối tượng nam mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Đức cạy trộm nắp cống. Gần đây nhất là sáng 5/8, đối tượng này cạy nắp cống bằng sắt tại khu vực đường số 1 và đường số 3, phường Linh Trung.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố Sơn Phà La (SN 1993, quê Sóc Trăng) và Hoàng Mạnh Hùng (SN 1996, quê Gia Lai) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. La sử dụng tài khoản Zalo, Tiktok tên “Tướnq Quân” cùng với Hùng lập kênh TikTok, Zalo và Youtube “Nhật Ký Campuchia” đăng tải video cảnh báo lừa xin việc tại Campuchia và nhận chuộc người về Việt Nam. Khi gia đình nạn nhân liên hệ, 2 đối tượng gửi thông tin cho người tên Hiếu ở Campuchia. Các đối tượng sẽ tổ chức đưa người nhập cảnh về Việt Nam trái phép qua các đường mòn biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đưa 23 người về Việt Nam.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe bán tải và tàu hỏa xảy ra tại điểm giao cắt với đường sắt trên đường Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa. Vụ tai nạn khiến anh Lê Minh Tú (23 tuổi), là người thu gom rác ven đường và Nguyễn Văn Nghĩa (13 tuổi) đi trên xe ô tô tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu do lái xe ô tô bán tải không tập trung chú ý quan sát, không biết có tàu lửa đang tới nên điều khiểu xe chuyển hướng rẽ trái đi qua đường sắt.