Bản tin Hình sự: Nhóm người nước ngoài đột nhập, cậy phá két sắt của nhiều công ty

TPO - TIN NÓNG ngày 4/8: Phá đường dây nhập cảnh trái phép, lộ diện tổ chức lừa đảo công nghệ cao; Khởi tố 7 bị can liên quan đến 2 cơ sở y tế tư nhân ở Đà Nẵng; Cảnh sát 'đột kích' nhà hàng karaoke ở TPHCM...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án về hành vi tổ chức, môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, truy tố. Theo hồ sơ, nhóm đối tượng người Trung Quốc được huấn luyện, đào tạo bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại khu vực Tam giác vàng, sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục sang Campuchia nhằm thiết lập các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, thu thập được nhiều thông tin, tài liệu về hoạt động sai phạm của 2 cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài, có trụ sở, chi nhánh hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác, gồm: Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị và Phòng khám Đa khoa Miền Trung. Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 2 vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, cũng đã khởi tố 7 bị can có liên quan đến 2 cơ sở y tế này.

Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, xử lý các sai phạm xảy ra tại nhà hàng hải sản, karaoke Amazon 19 trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, có rất nhiều khách đang vui chơi bên trong quán. Tổ công tác đã đưa hàng chục người có biểu hiện nghi vấn về trụ sở để đấu tranh, làm rõ. Lực lượng chức năng phong tỏa nhà hàng hơn 15 giờ lấy lời khai của quản lý, nhân viên để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các sai phạm.

Ông Nguyễn Văn Quý – nguyên Giám đốc Xí nghiệp thi công cơ giới, Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ được giao quản lý một số thiết bị, máy móc của công ty. Năm 2015, sau khi thi công các công trình tại tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Văn Quý đã gửi các thiết bị của công ty tại khu vực bãi xe của Công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Cao Lộc có địa chỉ tại Khối 9, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn mà không bàn giao cho công ty khi hết hạn hợp đồng. Khi cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện một số thiết bị gồm 1 máy lu rung YZ12A, 2 máy ủi DZ171 đã bị mất.

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Hà Văn Phúc (nguyên Chủ tịch xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự. Ông Hà Văn Phúc đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ đã “bắt tay” với Phan Cao Cường, nhân viên một công ty tư nhân tại Hà Nội làm khống hồ sơ giải quyết thủ tục về đất đai, giúp Phan Cao Cường sử dụng để chứng minh năng lực công ty nhằm xin chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn xã Chiềng Yên.

Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định phục hồi điều tra bị can về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Vũ (SN 1980, trú ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Do cả tin nên bà Tâm (trú tại TP Phan Rang – Tháp Chàm) đã cho Vũ vay hơn 1,7 tỷ đồng, nhưng khi cầm được tiền trong tay thì Vũ đã “lặn” biệt dạng. Sau nhiều lần dò tìm nhưng không phát hiện bóng dáng kẻ lừa đảo, đến đầu tháng 3/2023 bà Tâm đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tố cáo hành vi phạm pháp của Vũ.

TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và các đơn vị liên quan... HĐXX cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và đồng phạm đã thao túng 4 mã cổ phiếu “họ” FLC, thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng. Cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Trịnh Văn Quyết 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) phát hiện nhóm 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Wei Yong Zheng, Ling Hai De và Ling Shi Cai, thuê phòng tại khu đô thị ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Nhóm này thường đi đến các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng để quan sát, tìm công ty, doanh nghiệp có sơ hở; sau đó đến đêm sẽ quay lại đột nhập, cạy phá để trộm cắp. Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty CP HABECO – Hải Phòng và Công ty Cổ phần Đức Minh và Công ty An Phú huyện Văn Lâm.