Bản tin Hình sự: Đâm vợ tử vong trong lúc cãi vã sau bữa nhậu

TPO - TIN NÓNG ngày 8/8: Cựu Cục trưởng Đăng kiểm Trần Kỳ Hình bị đánh giá ‘cố tình chối bỏ trách nhiệm’; Đột kích 'sào huyệt' bắt nhóm lừa đảo quốc tế tại Tam Giác Vàng; Bắt giám đốc văn phòng công chứng chứng thực hợp đồng mua bán xe khống...

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Hoàng Bích Ngọc (30 tuổi, trú thành phố Hải Phòng) cùng 154 người để điều tra hành vi liên quan đến hoạt động mua bán người và lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào). Chuyên án này được Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị của nước bạn Lào thực hiện.

Sáng nay (8/8), tại phiên tòa xét xử sai phạm xảy ra tại hệ thống Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN), Viện Kiểm sát đối đáp với các luật sư của nhóm các bị cáo là cựu lãnh đạo Cục đăng kiểm, lãnh đạo và đăng kiểm viên Phòng VAR, cùng nhóm các bị cáo liên quan đến Công ty thiết kế. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra, bị cáo Trần Kỳ Hình dần dần thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên khai báo nhỏ giọt, chỉ nhận một phần nếu có căn cứ.

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam Cao Thị Kiều Diễm (40 tuổi) - Giám đốc Văn phòng công chứng Cao Thị Kiều Diễm (trụ sở tại TP. Cà Mau) để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Diễm bị khởi tố trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng vụ án liên quan làm khống hợp đồng mua - bán ô tô. Trong vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Quốc Nhân (38 tuổi, ngụ huyện Thới Bình) và Nguyễn Chí Thanh (30 tuổi, huyện Cái Nước, Cà Mau).

Tổ công tác số 1 thuộc Thủy đoàn II (Cục CSGT) thực hiện nhiệm vụ TTKS phát hiện một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Soài Rạp thuộc xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tổ công tác tiến hành kiểm tra 3 phương tiện có gắn hệ thống bơm hút cát, trên các phương tiện có gần 2.000 m3 cát. Làm việc với tổ công tác, thuyền viên trên phương tiện không xuất trình được giấy tờ của phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát có trên phương tiện.

Liên quan đến vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 22, xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm. Trước đó, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà phối hợp với Hạt kiểm lâm Lạc Dương, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin tổ chức kiểm tra, mật phục các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép dọc tuyến đường Đông Trường Sơn (ĐT 722). Đến ngày 29/7, tổ công tác bắt quả tang 5 đối tượng đang vận chuyển lâm sản khu vực cầu Suối Cạn, Xã Lát (huyện Lạc Dương).

Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy độ tuổi học sinh. Các đối tượng khai nhận, từ 17/7 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Việt Trì. Thủ đoạn của các đối tượng lang thang ban đêm tìm sơ hở nhà dân để trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng trong nhóm có độ tuổi 15, 16 tuổi, đều đã bỏ học, lêu lổng chơi bời.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đối tượng Bùi Văn Liêm (44 tuổi, trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) từ Công an huyện Krông Bông để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trong khoảng 1 tháng, lợi dụng lúc mọi người đi vắng, đối tượng Liêm đã 5 lần khống chế hiếp dâm con gái riêng của vợ hờ khiến cháu mang thai.

Ngày 8/8, trên địa bàn UBND xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ án mạng. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vào trưa cùng ngày, ông Hoàng Thanh Bình (62 tuổi, ngụ thôn 14, xã Tân Hòa) đi nhậu về và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là bà Lê Thị T. (62 tuổi). Lúc này, ông Bình đã dùng dao đâm vào người vợ, khiến nạn nhân tử vong.