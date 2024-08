Bản tin Hình sự: Nhiều người ‘sập bẫy’ lừa đi lao động, định cư ở Mỹ

TPO - TIN NÓNG ngày 9/8: Tìm bị hại trong vụ lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng; Quản lý và nhân viên trang trại bị tạm giữ vì tham ô 41 con lợn; Trộm hàng trăm triệu đồng tại TP.HCM rồi bỏ trốn ra Huế...

Nguyễn Minh An (SN 1996, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) quen biết và cùng làm công việc nạp tiền game với một người tên B., trú tại địa phương. Đầu năm 2024, An tham gia đánh bạc nhiều lần trên mạng internet: casino, tài xỉu, xóc đĩa, đua ngựa. Trong tháng 5- 6/2024, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đánh bạc, An đã lừa bị hại đưa tiền để đầu tư mua bán tiền điện tử trên sàn giao dịch với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đã dùng số tiền nêu trên để đánh bạc trên mạng và không có khả năng chi trả.

Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) phối hợp lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ Võ Quốc Hải (SN 1996, trú tại xã Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn tại địa phương. Hải là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng tại một khách sạn thuộc địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM. Lực lượng công an tại Thừa Thiên Huế đã thu giữ trên người Hải tang vật trị giá hơn 200 triệu đồng, gồm 8.000 USD và tiền mặt khác.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo, Lào. Công an Hà Tĩnh xác định, nạn nhân trong đường dây lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo, Lào có đến hàng nghìn người. Để phục vụ mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra phát thông báo tìm bị hại.

Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) vừa phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Vàng A Nhà (SN 1980, trú tại xóm Hang kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy. Tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59 và 15 viên đạn (trong đó có 6 viên đạn nằm trong hộp tiếp đạn, 9 viên đạn nằm bên ngoài), 1 quả lựu đạn (đối tượng Nhà luôn mang theo để phòng thân).

Cơ quan công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) tạm giữ hình sự nhóm đối tượng có hành vi bán trộm 41 con lợn. Lê Phương Duy (trú tại tỉnh Ninh Bình) là phó quản lý trang trại một trang trại chăn nuôi lợn đóng trên địa bàn xã Thanh Xuân đã lợi dụng điều kiện của chủ trang trại ở xa, Duy đã rủ thêm Tư và Phong (công nhân của trang trại chăn nuôi lợn), liên hệ với Nguyễn Thị Thanh Nhạn (SN 1989, trú tại Ninh Bình) và Đoàn (chồng Nhạn) bán trộm số lợn trên lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, kêu gọi Bùi Thị Huệ (SN 1976, là người Việt Nam định cư tại Mỹ) trở về Việt Nam trình diện, hợp tác điều tra. Từ năm 2021 đến năm 2024, Huệ đã đưa ra thông tin gian dối có khả năng làm hồ sơ đưa người Việt Nam đi lao động và định cư tại Mỹ với mức giá từ 25.000 - 45.000 USD, lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Nghệ An, Cà Mau và TP HCM với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Trên địa bàn phường Minh Tân, TP. Yên Bái đã xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng việc cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi. Chị H. (nạn nhân) nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là công an phường và thông báo việc làm căn cước công dân cho con. Người này gửi cho chị đường link để làm căn cước công dân online. Sau khi thực hiện một số thao tác theo lời kẻ lạ mặt, hậu quả chị H. đã bị chiếm quyền sử dụng điện thoại và mất hơn 200 triệu đồng trong tài khoản.

Công an TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” sau đó mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Từ tháng 7/2023 - 7/2024, các đối tượng đã lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống.