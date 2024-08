Trộm hàng trăm triệu đồng tại TP.HCM rồi bỏ trốn ra Huế

TPO - Sau khi trộm 8.000 USD và tài sản có giá trị khác tại TP.HCM, Võ Quốc Hải trốn ra Thừa Thiên Huế thì bị công an địa phương này bắt giữ.

Chiều 9/8, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một đối tượng trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng tại TP.HCM, sau đó di chuyển ra địa bàn Thừa Thiên Huế để lẩn trốn đã bị lực lượng công an địa phương bắt giữ.

Nghi phạm là Võ Quốc Hải (SN 1996, trú tại xã Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk). Hải bị Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) phối hợp lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Trước đó, Hải gây ra vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng tại TP.HCM.

Qua nguồn tin báo, Công an thị xã Hương Trà phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác định Hải là đối tượng gây án tại TP.HCM, lẩn trốn ra Huế nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu Hải khai nhận, ngày 25/7, đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một khách sạn thuộc địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.

Lực lượng công an tại Thừa Thiên Huế đã thu giữ trên người Hải tang vật trị giá hơn 200 triệu đồng, gồm 8.000 USD và tiền mặt khác; sau đó tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an quận 12, Công an TP.HCM xử lý theo quy định pháp luật.