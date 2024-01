Bắt nhóm đối tượng từ Quảng Trị vào Huế gây liên tiếp 10 vụ trộm xe máy

TPO - Sau khi tiếp nhận trình báo của dân về việc nhiều xe mô tô, gắn máy bị mất trộm thời gian gần đây, Công an TP. Huế phối hợp lực lượng chức năng tổ chức điều tra, qua đó làm rõ 5 đối tượng đến từ tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp gây ra 10 vụ trộm xe máy.

Chiều 25/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế cho biết, vừa phá thành công chuyên án, làm rõ 5 đối tượng từ tỉnh Quảng Trị vào TT-Huế liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm xe mô tô, gắn máy.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tại địa bàn TP. Huế liên tiếp xảy ra các vụ trộm mô tô, xe gắn máy. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân không khóa cổ khi đậu phương tiện trên vỉa hè hoặc nơi nơi vắng vẻ, thậm chí liều lĩnh đột nhập vào nhà dân để dùng tuốc-nơ-vít tháo vỏ xe, đấu nối dây điện kích hoạt cho xe nổ máy rồi chạy xe nhanh chóng tẩu thoát.

Trước tình hình đó, Công an TP. Huế xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ. Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu, các tổ công tác của Công an TP. Huế phối hợp công an và các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nguyễn Vũ Trung (SN 2002), Nguyễn Thành (SN 2004), Lê Tùng Dương (SN 2006) và Phan Văn Hoàng Long (SN 2007, tất cả cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

Riêng, Bùi Minh Hùng (SN 1994, trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - một đối tượng trong nhóm trộm, hiện đã bỏ trốn.

Qua đấu tranh bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận gây ra 10 vụ trộm xe gắn máy, mô tô trên địa bàn TP. Huế. Sau khi lấy trộm được xe, các đối tượng chạy thẳng ra TP. Đông Hà (Quảng Trị) để tiêu thụ.

Kết quả định giá tài sản 10 xe gắn máy, mô tô mà các đối tượng lấy trộm có giá trị 108,5 triệu đồng. Số tiền tiêu thụ xe lấy trộm được các đối tượng sử dụng thuê nhà nghỉ để lưu trú, chia nhau tiêu xài.