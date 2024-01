Bắt giữ hai ‘đạo chích’ chuyên chôm đồ thờ ở Huế

TPO - Hai “đạo chích” Nguyễn Minh Diệp và Trương Minh Thắng (cùng trú TT-Huế) đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tại các nhà thờ họ, đình làng ở TP. Huế và di tích điện Voi Ré - nơi thờ voi thời nhà Nguyễn.

Ngày 17/1, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, vừa bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Minh Diệp (SN 1975, trú tại phường Thuận Lộc, TP. Huế và Trương Minh Thắng (SN 1997, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của công an, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đình làng, nhà thờ, điểm tâm linh.

Đồ vật mà đối tượng trộm nhắm đến là các bức liễn, bức hoành, lư đồng, đèn thờ, bộ tam sư, hạc bằng đồng... được dùng làm vật thờ tự tại các công trình, khu vực tâm linh.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Huế đã xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tiến hành bắt giữ 2 nghi phạm trộm cắp tài sản là Nguyễn Minh Diệp và Trương Minh Thắng.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự. Trong đó có 1 vụ trộm thực hiện tại di tích điện Voi Ré (ngôi điện thờ voi thời nhà Nguyễn thuộc địa chỉ kiệt 373 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, TP. Huế).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và nơi đối tượng tiêu thụ tài sản tại số 31 Ngô Thế Lân (phường Tây Lộc, TP. Huế), lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật của các vụ trộm và công cụ dùng để phá khóa, cạy cửa...Tổng giá trị tài sản các đối tượng lấy trộm được định giá hàng trăm triệu đồng.

Bị bắt vì trộm 17 chiếc điện thoại trong đêm

Cùng ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (tên thường gọi là Tề Thiên), sinh năm 1990, ngụ xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 2 giờ 40 phút ngày 13/1, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp với công an địa phương tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự.

Khi đến khu vực chợ Tân An, thị xã Tân Châu, tổ công tác phát hiện Nguyễn Thanh Sơn đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 67L2-4741có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trên người Sơn 17 điện thoại di động thuộc nhiều hãng sản xuất khác nhau (trị giá khoảng 25 triệu đồng), hơn 5 triệu đồng tiền mặt và 1 lưỡi dao lam.

Sơn khai nhận số điện thoại nói trên do Sơn đột nhập vào nhà dân lấy trộm. Theo cơ quan công an, từ giữa tháng 11/2023 đến nay, Sơn đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của người dân trên địa bàn thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và các địa phương lân cận.

Được biết, Nguyễn Thanh Sơn là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa mới ra tù lại tiếp tục đi trộm.