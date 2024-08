Tìm bị hại trong vụ lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng

TPO - Công an Hà Tĩnh xác định, nạn nhân trong đường dây lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo, Lào có đến hàng nghìn người. Để phục vụ mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra phát thông báo tìm bị hại.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo, Lào.

Công an Hà Tĩnh xác định, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lớn. Nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo, liên hệ Thượng úy Nguyễn Hữu Đại - phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, theo số điện thoại: 094 2823388 để được hướng dẫn hỗ trợ trình báo.

Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Hoàng Bích Ngọc (30 tuổi, trú thành phố Hải Phòng) cùng 154 người để điều tra hành vi liên quan đến hoạt động mua bán người và lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào).

Chuyên án này được Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị của nước bạn Lào thực hiện.