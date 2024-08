[Clip] Cảnh sát đột kích bắt 155 đối tượng trong đường dây tội phạm tại Tam Giác Vàng

TPO - Cơ quan công an vừa bắt giữ 3 nghi phạm thực hiện vụ cướp giật điện thoại và kéo lê nam thanh niên trên đường ở quận Tân Bình, TPHCM.

TPO - Khi đối tượng giật sợi dây chuyền của người đi trong hẻm, lực lượng công an đang đi tuần tra cùng người dân truy đuổi, bắt giữ.

TPO - Tỉnh Nghệ An là 1 trong 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ Công an chọn là điểm Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.