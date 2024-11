[CLIP] CSGT Hà Nội kiểm tra nhà xe trường học, phát hiện nhiều xe máy của học sinh

TPO - Trong căn nhà ở khu dân cư Phúc Đạt (Bình Dương), khi gia đình 6 người đang ngủ thì một tên trộm xuất hiện, cầm trên tay con dao. Dù phát hiện sự việc, nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng, nữ chủ nhà liền nằm bất động mặc cho đối tượng lục lọi, lấy đi một số tài sản.

TPO - Bị cáo Lê Anh Xuân, chủ cơ sở karaoke An Phú bị tuyên mức án 8 năm tù giam. Các bị cáo còn lại chịu mức án phạt tù từ 4 đến hơn 7 năm.

TPO - Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Bình (tức Bình 'đen') và 7 đàn em là tài xế, phụ lái, quản lý hãng xe khách Đoàn Xuân về tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng". Các đối tượng này liên quan vụ nổ súng truy sát một người đàn ông ở cổng bến xe Vĩnh Niệm.

TPO - Tại Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI khu vực 4 khai mạc tại Quảng trường Ngọ môn Huế, khán giả được xem những màn biểu diễn võ thuật ấn tượng, mãn nhãn của các cán bộ, chiến sĩ công an.