Lật tẩy thủ đoạn trộm tài sản trên bãi biển Đà Nẵng

TPO - Đóng vai du khách tắm biển, Hồ Ngọc Việt đã thực hiện ít nhất 8 vụ trộm cắp tài sản khi người dân, du khách mải mê tắm ở Đà Nẵng.

Ngày 26/10, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bàn giao đối tượng trộm cắp cho công an quận này tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.

Trước đó, chiều 23/10, trong quá trình tuần tra, theo dõi, lực lượng chức năng đã ghi hình làm bằng chứng và tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Ngọc Việt (2005, trú xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi trộm cắp tài sản của một du khách người nước ngoài đến tắm biển tại khu vực biển Mỹ Khê.

Lực lượng chức năng đã thu giữ một điện thoại di động iPhone XR cùng với 500.000 đồng là tang vật vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Việt đã khai nhận đã thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác tại khu vực biển Mỹ Khê. Toàn bộ tài sản đều được đối tượng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng khai, mỗi buổi chiều thường hay lượn lờ tại các bãi biển có đông người dân, du khách đến tắm. Sau đó, đối tượng lợi dụng khi người dân sơ ý, để lại tài sản giá trị trên bãi cát khi tắm biển thì tiếp cận, trộm cắp.

Công an quận Sơn Trà thông báo, ai từng bị mất trộm đồ tại khu vực bãi biển Mỹ Khê thì liên hệ Công an quận Sơn Trà (số 1 Huy Du, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để hỗ trợ công tác điều tra.