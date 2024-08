Quản lý và nhân viên trang trại bị tạm giữ vì tham ô 41 con lợn

TPO - Cơ quan công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) có quyết định tạm giữ hình sự đối với phó quản lý trang trạng và nhân viên vì đã có hành vi bán trộm 41 con lợn.

Cụ thể, ngày 9/8, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên. Các đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản, liên quan đến vụ việc này gồm: Lê Phương Duy (SN 1997), trú xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Đình Tư (SN 1964), trú xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; Lục Văn Phong (SN 2001), trú xã Thanh Quân, huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986) trú xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Lê Phương Duy là phó quản lý trang trại một trang trại chăn nuôi lợn đóng trên địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Lợi dụng điều kiện của chủ trang trại ở xa, Duy đã rủ thêm Tư và Phong (công nhân của trang trại chăn nuôi lợn), liên hệ với Nguyễn Thị Thanh Nhạn (SN 1989, trú TP Tam Điệp, Ninh Bình) và Đoàn (chồng Nhạn) để bán trộm 41 con lợn lấy tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp cùng Công an xã Thanh Xuân nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ các đối tượng, thu hồi tang vật là 41 con lợn (khoảng hơn 80 triệu đồng) đang để ở nhà Nhạn. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân điều tra, xử lý.