Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây ma tuý, thu giữ lượng lớn vàng

TPO - TIN NÓNG ngày 11/8: Tạm giam tài xế container tông sập nhà dân khiến 3 người tử vong; Kẻ giết cô gái trẻ phân xác chiều 29 Tết xin giảm án từ trại tạm giam; Khởi tố 6 bị can trong vụ tung tin bịa đặt nữ công nhân lây HIV cho 16 người...

Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, quê Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Cơ quan chức năng xác định Nghĩa là người lái xe ô tô container lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, lao vào tông sập nhà 5 hộ dân khiến 3 người tử vong, xảy ra vào sáng 25/7.

TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Đăng Khoa (26 tuổi, quê Tiền Giang). Nguyễn Đăng Khoa là hung thủ sát hại chị V.T.T. (25 tuổi, quê Đồng Nai) để cướp tài sản, hiếp dâm rồi phân xác nạn nhân mang đi phi tang gây xôn xao dư luận vào ngày 29 Tết nguyên đán vừa qua.

Công an thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng đều trú tại địa phương để điều tra, xử lý hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Các bị can đã tham gia đăng tải thông tin sai sự thật và chia sẻ clip khiêu dâm, đồi trụy liên quan đến nhân viên Công ty TNHH SamSung Electronic Việt Nam Thái Nguyên (Công ty Samsung) cuối tháng 7/2024.

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Văn Rôn (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra liên quan đến vụ va chạm giữa ô tô tải với xe máy làm 3 người thương vong. Cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo. Nguyễn Văn Rôn là người điều khiển xe tải gây tai nạn giao thông làm 2 mẹ con tử vong tại chỗ và tài xế xe ôm công nghệ bị thương, xảy ra vào chiều 10/8.

Bà H. (ngụ tại quận Tân Bình) đang ở nhà thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook tên “Minh Nguyễn” (giống tài khoản Facebook của con trai bà H.) nhờ bà chuyển 90 triệu đồng cho một người bạn qua số tài khoản ngân hàng SeABank tên Nguyễn Hải Quỳnh. Nghĩ con trai đang kẹt tiền nên bà H. làm theo và tiếp tục thực hiện nhiều lần chuyển tiền khác với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma tuý loại CBD liên tỉnh quy mô lớn, liên quan đến một số quốc gia và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 140 lít ma tuý loại CBD, 200 cây thuốc lá điện tử tẩm ma tuý loại CBD, 10 "cây" vàng SJC, 1 ô tô, 2 xe máy và nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ việc sản xuất ma tuý trái phép; đồng thời phong toả toàn bộ tiền trong tài khoản của các đối tượng và các bất động sản do phạm tội mà có.

Ngày 11/8, tại khu vực bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ bắt giữ Giàng A Sồng (SN 1986, trú tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”, tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin với trọng lượng gần 1,45 kg, 6.353 viên MTTH); 1 điện thoại di động.

Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Thông qua nhóm chat giao lưu, trao đổi, mua bán xe máy trên mạng xã hội, 4 đối tượng trên đã nhắn tin hẹn anh Trần Hoàng N. (SN 1997, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đến xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú để giao lưu xe. Đến nơi, anh N. được 4 đối tượng hướng dẫn chạy vào một con đường nhỏ vắng người rồi dùng gậy, dao, kiếm tự chế đánh vào nhiều vùng trên cơ thể và khống chế anh N. để cướp điện thoại.

Tại khu vực lao động (lô Cao su) của Phân trại số 1 - Trại giam Đắk Trung (Cư M'gar, Đắk Lắk) do mâu thuẫn sinh hoạt nên trong lúc đang cạo mủ cao su, phạm nhân Nguyễn Văn H. (SN 2005, đang thi hành án phạt tù 5 năm 3 tháng về tội Cướp tài sản), đã dùng dao cạo mủ cao su được cấp phát, đâm 1 cái vào vùng đùi phải của phạm nhân Nguyễn Lữ Anh T. (SN 2006, đang thi hành án phạt tù 5 năm 3 tháng về tội Cướp tài sản). Hậu quả, phạm nhân T. bị đứt động mạch chủ nhỏ.