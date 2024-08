Công an Thanh Hoá phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn

TPO - Ngày 16/8, Công an thành phố Thanh Hoá cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với qui mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hưng (SN 1990) trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; Trương Quốc Phong Dinh (SN 1997 và em trai Trương Quốc Dũng (SN 1998) đều trú tại phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1991) trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Tài (SN 1998) trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Nguyễn Hoàng Chung (SN 2006) trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và Ngô Tiến Thành (SN 1990) trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hoá đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi cất giấu hàng hoá, nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre.

Lực lượng Công an đã thu giữ các sản phẩm thuốc tân dược giả chủ yếu là thuốc kháng sinh,gồm: 657 hộp thuốc Cefuroxim 500mg, 3.258 hộp thuốc Cefixim 200mg, 100 hộp thuốc Augxicine g, 100 hộp thuốc Panadol Extra, 724 hộp thuốc Panactol dạng vỉ nén, 1.080 lọ thuốc Panactol. Đồng thời, thu giữ nhiều nguyên liệu để sản xuất các loại thuốc kháng sinh giả, gồm: 2,2 tấn phụ gia; 1.000 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Cefuroxim, 10 vỏ thùng vỏ hộp Panactol, và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thuốc tân dược giả như: máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán…

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hưng là đối tượng cầm đầu đã câu kết với Trương Quốc Phong Dinh thành lập Công ty TNHH dịch vụ y tế Tích Hợp, đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc tân dược giả, đặc biệt các loại thuốc kháng sinh như: Cefuroxim 500mg; Cefixim 200mg; Augxicine 1g; Panadol Extra; Panactol…

Trương Quốc Phong Dinh đã thông qua các trang mạng xã hội zalo, facebook…để thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường, sau đó dùng cồn hoặc hóa chất khác tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin (tên, thành phần, hoạt chất) trên vỉ thuốc tạo thành loại thuốc mới. Ngoài ra, Dinh còn thu mua thuốc tân dược sản xuất nội địa, có nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ, sau đó ngâm vào nước để bong tróc tem nhãn gốc của nhà sản xuất dán trên ống thuốc, đặt in và dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập, đưa ra thị trường tiêu thụ với giá cao.

Trương Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Hoàng Chung được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê kho, xưởng làm địa điểm sản xuất tại khu vực vắng người trên địa bàn thành phố Bến Tre và thành phố Cần Thơ; thuê công nhân sản xuất là anh em người nhà hoặc người quen tại các địa phương này. Quá trình sản xuất, công nhân ăn ở khép kín tại kho xưởng sản xuất của công ty, không ra ngoài.

Để tiêu thụ sản phẩm giả trên ra ngoài thị trường toàn quốc, Trương Quốc Phong Dinh thông qua các trang mạng xã hội, quảng cáo có nguồn thuốc kháng sinh của các công ty chính hãng “tuồn” ra từ nguồn hàng thầu hoặc bán chạy doanh số trái khu vực không xuất được hóa đơn nên giao bán rẻ hơn so với hàng chính hãng. Bằng thủ đoạn trên, Hưng và Dinh đã bán ra ngoài thị trường một khối lượng lớn thuốc tân dược giả với số lượng lớn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can nói trên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh” quy định tại khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.